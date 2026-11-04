Трамп стал «хромой уткой»: республиканцы потеряли Конгресс — что изменится для Украины

Реклама

Американские избиратели вынесли свой приговор Трампу. На прошедших 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс демократы получили большинство сразу в двух палатах. При этом социология, которая и в этот раз ошиблась, не показывала, что отрыв будет столь значительным. Распределение сил в Конгрессе на следующие два года таково: в Сенате демократы имеют 54 места против 44 у республиканцев; в Палате представителей (по состоянию на вечер среды, 4 ноября, потому что подсчет еще продолжается) - 231 у демократов и 139 у республиканцев (всего мест в Палате 435).

Демократ Том Суоцци, победивший республиканца Майкла ЛиПетри в одном из округов штата Нью-Йорк, заявил своим поклонникам: «У меня есть плохая и хорошая новость. Плохая новость – никто не получит чек на $5 тыс. Хорошая новость – демократия работает». А губернатор Флориды Рон ДеСантис, кандидат в президенты от республиканцев в 2024 году, дописал в Х: «Очень маловероятно, что республиканцы вернут контроль над Конгрессом в 2028 году. Возможно, у них не будет шансов на контроль над Сенатом до 2032 года.

Реклама

ТСН.ua писал, что Трамп обещал каждому, кто проголосует за республиканцев, по $5 тыс. Также он призвал голосовать так, будто его имя есть в избирательном бюллетене. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон (как пишет CNN, он не будет претендовать на должность лидера республиканского меньшинства в Палате представителей) убеждал, что не нужно верить социологии. В команде Трампа были убеждены, что не все потеряно, и главное побуждать «своего» избирателя дойти до участков. И американцы пришли так, что республиканцы потеряли даже те округа, где демократов не избирали десятилетиями. К примеру, в Канзасе победу одержал демократ Адам Гамильтон — впервые с 1932 года.

Реклама

"Америка вернулась". Именно так говорят демократы о своей победе. СМИ это называют «голубым цунами». Что же историческая победа демократов изменит Украине? Читайте на сайте ТСН.ua.

Голубое цунами: американцы проголосовали против Трампа

Многие предупреждали, а демократы серьезно готовились к такому сценарию, что Трамп может не признать поражение, напоминая о штурме Капитолия в январе 2021 года. Однако, очевидно, из-за огромного отрыва президент признал результаты выборов, добавив, что с нетерпением ждет сотрудничество с демократами. Хотя за несколько дней до голосования Трамп предупредил, что "станет мистером вето". То есть будет ветировать все, что примет Конгресс.

Пока неясно, насколько рабочей будет стратегия «стать мистером вето». Ведь Трамп не просто превратился в «хромую утку». После сокрушительного поражения все больше республиканцев публично признают ошибочность их предвыборной кампании. Рон ДеСантис на Х среди прочего дописал, что республиканцы недооценили влияние высоких цен на энергоносители из-за войны с Ираном. А республиканец от Техаса Дэйд Фелан, комментируя поражение, сказал, что республиканцы не говорили о волнующих американцев проблемах.

«Президент сказал: „Ведите себя так, будто я в бюллетене“. Поэтому избиратели и вели себя так, словно он был в бюллетене. И они проголосовали против каждого республиканца» , — добавил Фелан.

Реклама

Сенатор-демократ от штата Джорджия Джон Оссоф, на выборах 3 ноября переизбравшийся на второй срок, победив республиканца Майка Коллинза, напоминал избирателям: «Помните, как он (Трамп — Ред.) обещал снизить цены в первый же день своего президентства? Вместо этого, все стоит больше, чем когда-либо в американской истории».

ТСН.ua уже писал, что на разгром республиканцев на этих выборах повлияли четыре главных фактора: рост цен на горючее из-за фактически проигранной Трампом войны в Иране; удорожание продуктов в супермаркетах; увеличение стоимости аренды жилья и медицинского страхования. Действующий президент даже запустил целую информационную кампанию, обвиняя украинские удары по российским НПЗ в росте цен на дизель. Как видим, и это ему не помогло.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал сделать стоимость жизни американцев более доступной: снизить цены на аренду жилья, горючее на заправках и продукты питания в супермаркетах. В итоге, за почти два года его президентства цены на дизель и бензин выросли на 73% и 39% соответственно, на продукты питания — на 3,5%, на аренду жилья — на 5%.

Демократы контролируют Конгресс: что это изменит для Украины

Многие американские СМИ назвали эти промежуточные выборы в Конгресс США историческими — республиканцы потеряли традиционные для себя Канзас, Техас, Мейн, Огайо, Айову и Южную Каролину и «волной первых». Например, демократ Абдул Эль-Сайед (которого вице-президент Джей Ди Вэнс тоже называл неблагодарным, намекая на его происхождение), победив в Мичигане, стал первым мусульманином, избранным в Сенат. Демократ Крис Паппас от Нью-Гэмпшира стал первым открытым геем, избранным в Сенат.

Реклама

«Причина нашего поражения – это война. Сам президент сказал об этом минувшей ночью. Если потеря Сената на следующие 6 лет того стоит, утверждайте, что эта цена того стоила», — дописал Джей Ди Вэнс в Х, явно пытаясь дистанцироваться от Трампа.

Хаким Джеффрис, который в январе должен стать спикером Палаты представителей, заявил, что одной из главных целей демократов станет выход США из войны в Иране. Заявлений об Украине и развороте Трампа в сторону России после победы на выборах от демократов пока не прозвучало. Однако эксперты предостерегают от преждевременных оптимистических выводов. Демократическая партия заметно «левее». Например, Абдул Эль-Сайед неоднократно заявлял, что деньги американских налогоплательщиков должны оставаться в Мичигане, а не идти на войну. Правда, в большинстве своем он имел в виду войну с Ираном, был против помощи Израилю, а Украину наоборот поддерживал, выступая за оказание Киеву военной помощи.

Некоторые аналитики утверждают, что потеряв Конгресс, Трамп теперь может сосредоточить все свои усилия на международной политике. Однако, даже если через две недели он и встретится с Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае, никакую договоренность или обещание президент США больше не сможет выполнить. Так, новоизбранный состав Конгресса начнет работу в начале января. Поэтому многие опасаются, что за эти два месяца Трамп может еще многое сделать. Однако команда Трампа понимает, что демократы уже готовятся к расследованиям по проигранной войне с Ираном, сближению с Россией, поездкам Уиткоффа и Кушнера в Россию и т.д.

Имея большинство в Палате представителей и Сенате, демократы могут принять пакет военной помощи Украине. И есть большие шансы на то, что и республиканцы, уже дистанцирующиеся от Трампа, поддержат такой документ. Однако это будет зависеть от того, о чем еще Белый дом и Конгресс будут договариваться, какие компромиссы будут искать, ведь Трамп будет иметь право вето.

Новости партнеров