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Администрация Трампа требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ. Все началось в начале сентября, когда министр финансов США Скотт Бессент впервые обвинил Украину в глобальном росте цен на энергоносители. Но по мере подорожания дизеля на американских заправках — в сентябре он прибавил 12% — Трамп и его команда окончательно сделали виноватой в этом Украину.

Хотя хорошо известно, что именно проигранная США война в Иране спровоцировала мировой энергетический кризис. К примеру, в начале марта, через неделю после начала Соединенными Штатами очередной военной операции против Тегерана, дизель на американских заправках подорожал почти на доллар. Второе существенное повышение цен пришлось на сентябрь, когда йеменские хуситы нанесли удары по ключевому нефтепроводу, соединяющему восточные месторождения Саудовской Аравии с портом Янбу на Красном море.

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Но, не желая признавать собственные ошибки, Трамп сделал козлом отпущения Украину. Как пишет The New York Times, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о снятии санкций с российского дизеля, когда на прошлой неделе украинские и европейские чиновники прибыли в гольф-клуб Уиткоффа в Майами, чтобы обсудить дальнейшие шаги в переговорах с Россией. Более того, говоря о необходимости остановки ударов по российским НПЗ, тогда же американцы вспомнили о разведпомощи, которую США оказывают Украине. И, судя по российским ракетным ударам по Киеву за последние три дня, нам ее вообще не предоставляют, или, если и предоставляют, то с большой задержкой, чтобы мы не смогли защититься.

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Почему Трамп пошел на открытое сотрудничество с Путиным против Украины? Сможет ли разведка Европы заменить помощь США? Читайте в материале ТСН.ua.

Сотрудничество с военным преступником: как Трамп помогает Путину

Во вторник, 13 октября, когда журналисты спросили, перестали ли США делиться разведывательными данными с Украиной, Трамп ответил: «Нет. Мы помогаем им. Но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война кончилась». А днем ранее президент США сказал, что «Путин хочет мира, а Зеленский нет».

Разведывательные данные, получаемые Украиной от США — это не только координаты целей внутри РФ. Это еще и информация о пусках российской баллистики. Благодаря системе раннего космического предупреждения Соединенные Штаты видят ракетные пуски еще до того, как они становятся доступными для наземных радаров. Европа может заменить лишь часть американских разведданных, учитывая гораздо меньшее по сравнению с США количество спутников. Год назад Франция и Германия объявили о создании европейской системы раннего предупреждения. Однако выход на начальную оперативную космическую способность возможен только в начале 2030-х годов.

Как видим, ни Украине, ни Европе в целом без американских спутниковых разведданных пока не обойтись. Зная об этом, администрация Трампа уже не в первый раз прекращает передавать Украине разведданные. В марте прошлого года, принуждая Киев к односторонним уступкам — согласию на начало переговоров с Москвой без прекращения огня — США остановили предоставление Украине помощи, включая разведданные. Сейчас ситуация повторяется, только в гораздо большем и, к сожалению, более трагическом масштабе.

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Киев третий день под ударами российской баллистики. Сигналы воздушной тревоги раздаются уже во время взрывов. Во вторник, 13 октября, Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили о запуске баллистических ракет по столице. В тот же день Politico сообщило, что американцы не предоставили украинцам соответствующую информацию из-за плохих погодных условий. Однако ситуация повторилась и во время обстрела в ночь на среду, 14 октября.

Более того, этой ночью ухудшилась работа спутниковой связи Starlink, что сорвало ряд важных миссий на фронте.

«В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлена скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий», — сообщил советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Официально администрация Трампа пока не подтверждала блокировку обмена разведданными с Украиной. Так же и Илон Маск ничего не говорил об ограничении или отключении Starlink. Однако факты говорят сами за себя. Трамп решил увеличить давление на Киев. Россия воспользовалась тем, что Украина не может защититься, нанеся удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. То есть администрация Трампа сознательно помогает Путину убивать украинцев как в тылу, так и на фронте.

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Выборы в Конгресс: Трамп спасает себя и российские НПЗ

В соцсетях уже полно именно американских насмешливых видео о том, как Трамп абсурдно и безосновательно обвиняет Украину в росте цен на дизель на заправках в США. Хотя настоящая причина — проигранная им война в Иране. И президент США не нашел ничего лучше, чем отменить санкции, объявив о закупке дизеля из РФ. Очевидно, такими заявлениями администрация Трампа пыталась сбить цены на заправках (подогретые не только войной в Иране, но и сезонным потреблением горючего аграриями) накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, которые республиканцы с треском проигрывают.

Так же в конце сентября Трамп пытался склонить американских аграриев на свою сторону (в большинстве своем они традиционно голосуют за республиканцев), заявив, что работает над масштабным соглашением о закупке калийных удобрений из Беларуси. США, напомним, сняли санкции с белорусских предприятий еще в марте. Однако чтобы соответствующие поставки состоялись, требуется разрешение Литвы и доступ к ее порту в Клайпеде, чего Вильнюс не позволит.

Член Палаты представителей, республиканец Том Эммер пытался объяснить действия Трампа следующим образом: «Это еще один пример того, как наш президент мыслит нестандартно, пытаясь найти все возможные ответы, чтобы помочь американскому народу». В то же время двухпартийная группа из 12 сенаторов направила Трампу письмо с требованием отменить дизельное соглашение с Путиным, которое, по их словам, «является подарком противнику США и предательством народа Украины».

«В конце концов Трамп всегда принимает точку зрения России. С момента своей первой поездки в Москву в 1987 году, когда еще был СССР, он громко повторял российскую пропаганду и отражал российские взгляды. По возвращении из этой поездки он опубликовал объявления в трех газетах, атакуя американские альянсы в Европе и Азии. Почти 40 лет он говорил примерно то же самое. Он продолжает придерживаться этих взглядов…», — написала в статье для The Atlantic дома американский историк, писатель и журналистка Энн Эпплбом.

«Нестандартное мышление» Трампа обернулось против республиканцев и его самого. Многим республиканским кандидатам пришлось объяснять избирателям, почему Белый дом заключил дизельную сделку с Путиным, ослабив санкции. Ударило это и по рейтингам партии и самого Трампа. Очевидно, именно поэтому американские чиновники поспешили к западным СМИ с объяснениями, почему Белый дом в ультимативной форме требует от Украины прекратить наносить удары по российским НПЗ, тем самым отбирая право на защиту в неспровоцированной войне.

Как пишет Reuters, Уиткофф и Кушнер на переговорах в Майами на прошлой неделе сказали украинцам и европейцам, что дизельное соглашение вместе с прекращением ударов по российским НПЗ должно было бы задобрить Путина.

«Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться в Россию и сказать: "Видите, украинцы прекратили страйки, и мы заключили с вами это (дизельное — Ред.) соглашение. Теперь ваша очередь что-то делать"», — сказал изданию один из собеседников.

То есть администрация Трампа требует от Украины односторонних уступок, ограничивая работу Starlink и доступ к разведданным, а с России снимает санкции и дает ей дизельное соглашение, поощряя тем самым не только продолжение, но и увеличение масштабов геноцида украинцев.

Есть еще одно не менее одиозное основание уже открытого сотрудничества Трампа и Путина. Американские СМИ активно обсуждают возможность приобретения международного портфеля активов российского «Лукойла» — второго по величине производителя дизеля в России — консорциумом инвесторов, связанных с Уиткоффом и Кушнером.

Однако, конечно, главная причина — промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября. ТСН.ua уже писал, что на фоне рекордно низких рейтингов одобрения Трампа республиканцы точно потеряют большинство в Палате представителей. Для этого демократам нужно выиграть всего три места. Для получения большинства в Сенате демократы должны получить минимум четыре места. Если республиканцы потеряют обе палаты, Трамп предстанет перед еще одним импичментом. При таком сценарии Соединенные Штаты погрузятся во внутренний хаос вплоть до президентских выборов в ноябре 2028 года. Однако вряд ли тогда кто-то будет блокировать обмен разведданными с Украиной.

Дата публикации 22:00, 13.10.26 Количество просмотров 49 Трамп потребовал остановить удары по России! Угроза остановки разведки и срыв переговоров

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