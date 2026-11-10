Трамп становится токсичным: как поражение республиканцев на выборах в Конгресс повлияет на переговоры с Путиным

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Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби начались первые после девятимесячного перерыва трехсторонние переговоры США-Украина-Россия. Предыдущие проходили в феврале этого года и после начала очередной войны Америки и Израиля против Ирана забуксовали.

В детальном анализе о возобновлении переговоров ТСН.ua отметил, что на этот раз российская делегация приехала в ОАЭ с «новым» требованием — заключить более широкое соглашение об урегулировании войны, которое учитывало бы новую архитектуру безопасности Европы.

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На самом деле это ультиматум Кремля с декабря 2021 года. Тогда, напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков требовал от НАТО «собирать манатки» и убираться на «границы» 1997 года. Но спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер завернул это в обертку «пяти основных принципов» взаимодействия по вопросам безопасности между Европой и Россией.

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Сможет ли Белый дом заставить Украину и Европу согласиться на капитуляционные требования России? Ведь после сокрушительного поражения республиканцев и лично Трампа на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября обе палаты теперь в руках демократов, а команда действующего президента, как и он сам, готовится к многочисленным расследованиям. В том числе и по поводу переговоров с россиянами и дизельной сделки с Путиным.

О перспективах возможного возобновления помощи Украине со стороны США и влиянии результатов промежуточных выборов в Конгресс на дальнейшие переговоры с Кремлем ТСН.ua расспросил у Владимира Дубовика, директора Центра международных исследований, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

«Мирный» процесс: США не изменили свою позицию

Относительно так называемого «мирного процесса» Владимир Дубовик, к сожалению, не видит предпосылок для прогресса. Позиции сторон не изменились, как и изменения в позиции формального посредника — США. Также нет информации о каких-либо свежих идеях или ответных действиях со стороны Вашингтона. А без этого мирная дипломатия не заработает.

«Желание давить на Москву или поддержать Украину не усматривается. Инициатива здесь пока, конечно, в руках исполнительной власти, то есть действующей президентской администрации. Я лично не ожидаю каких-либо качественных изменений в позиции именно президента по этим вопросам. Посмотрим, захочет ли он попытаться продолжить углубление сотрудничества с Москвой, давить ли дальше на Украину. Возможно, нет, через призму недавних выборов и повышенного внимания к этой теме. Но вряд ли он сменит позицию в позитивную сторону для Украины», — считает эксперт.

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И действительно, накануне возобновления трехсторонних переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби госсекретарь Марко Рубио заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс не повлияет на подход администрации Трампа к внешней политике.

Помощь Украине: Трампу усложнят сближение с Путиным

В то же время директор Центра международных исследований отмечает, что позиция президента Трампа будет подвергнута критике и давлению со стороны Конгресса. Даже сейчас, пока демократическое большинство там еще не стало реальностью (новоизбранный состав Конгресса заработает в начале января — Ред.), мы уже видим попытки действовать в этом направлении.

«Планируются слушания, расследования, в частности, по вопросам, касающимся Украины, как ограничение доступа Украины к Starlink/Starshield и разведданным, дизельному соглашению, планам по сотрудничеству с Москвой. Будет интересно посмотреть, сколько республиканцев проявят готовность блокироваться здесь с демократами, даже еще до января», — подчеркивает Владимир Дубовик.

Также, по его мнению, дело по импичменту министра войны Пита Гегсета, скорее всего, не будет откладываться. Так, например, конгрессмен-республиканец Томас Масси уже внес в Палату представителей соответствующую резолюцию, содержащую восемь пунктов, в том числе в отношении войны против Ирана более 90 дней без разрешения Конгресса. По словам Владимира Дубовика, такое повышенное внимание к деятельности администрации Трампа будет усложнять его возможные шаги к сближению с Москвой.

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Также, как пишут американские СМИ, демократы в Конгрессе уже готовят новый пакет помощи Украине на $15 млрд. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь также заявлял, что США могут и должны возобновить военную помощь Украине как можно скорее.

«Посмотрим, смогут ли этот процесс запустить прямо сейчас, не дожидаясь января. Думаю, это возможно. На перспективу теоретически может хватить и голосов для преодоления вето президента (в случае отказа Трампа подписывать принятый Конгрессом пакет помощи Украине — Ред.), если до этого дойдет дело. Возьмут ли за основу старый законопроект, который Палата представителей проголосовала несколько месяцев назад, будет ли новый, будут ли внесены изменения в закон Грэма-Блюменталя… Здесь посмотрим, какой курс изберут инициаторы. Но попытка задать вопрос о новом пакете помощи будет», — считает эксперт.

Также, как отмечает Владимир Дубовик, вокруг этого можно ожидать консолидацию демократов, в том числе представителей левого крыла.

«У республиканцев тоже сейчас доминирует разочарование президентом и исчезла часть страха перед ним. В частности, потому что он уже не сможет заблокировать дальнейшую карьеру тех или иных конгрессменов, поскольку это были последние выборы, где он имел такую силу. Более того, многие уже готовы дистанцироваться от президента. Он снова становится токсичным. Видим это даже на уровне вице-президента, не говоря уже о других. Да, некоторые республиканцы-друзья Украины покинут Конгресс, но голоса все же будут», — заключает Владимир Дубовик.

Дата публикации 20:58, 08.11.26 Количество просмотров 35 Провал республиканцев: почему Трамп поссорился с Венсом, кто уходит в отставку и что всё это значит для Украины

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