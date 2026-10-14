Что задумал Трамп по Украине / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пошел ва-банк в своей стратегии по Украине и теперь рассчитывает на капитуляцию страны еще до начала выборов в США. Он хочет силой принудить Киев к уступкам.

Об этом пишет политолог Вадим Денисенко.

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Трамп сделал ставку на капитуляцию Украины

«Писдил (англ. peace deal — мирное соглашение, ред.) до 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк», — пишет Денисенко.

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По оценке аналитика, расчет Трампа заключается в быстром «блицкриге»: он считает, что российские баллистические обстрелы в условиях нехватки разведданных заставят Украину пойти на договоренности. При этом Трампу нужен не столько реальный мир, сколько любое соглашение, на которое согласится Киев, чтобы заявить о собственном внешнеполитическом успехе.

«Сегодня-завтра будут важными днями в том плане, что после ночного заявления Зеленского вся американская пресса будет говорить об остановке передачи разведданных. Трамп, безусловно, это опровергнет. Через день-два мы увидим социологию по этому вопросу. И от этой социологии во многом будет зависеть то, как Трамп будет действовать в последующие дни. Сейчас время идет не на месяцы или даже на недели, а на дни», — объясняет эксперт.

Пока решения принимаются практически в онлайн-режиме, хотя сам Трамп крайне скептически относится к социологии.

Москва уже воспользовалась ситуацией: сегодняшний обстрел Киева показал, что Кремль считает позицию Трампа благоприятной для себя. В то же время, стало ясно, что европейская разведка существенно отстает от американской.

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Украина же оказалась перед сверхсложной дилеммой, заняв пока что контрпродуктивную позицию словесной эскалации. Заявления МИД ориентированы на украинцев, но они не решают фундаментальные проблемы, особенно тогда, когда европейские партнеры не способны вмешаться и разрешить ситуацию.

«В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не ясен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии».

Выборы в Палату представителей, которые пройдут через несколько недель, Трамп успел превратить в референдум по поддержке самого себя. Потеря влияния чревата расколом, а в перспективе риском того, что однопартийцы заставят Трампа повторить судьбу Ричарда Никсона. В отличие от Путина Трамп действует бескомпромиссно и готов к открытой войне, где Украина стала одним из главных элементов.

В такой ситуации у Киева есть две стратегии, и обе из них плохие:

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Пойти на прямую конфронтацию и атаковать российские НПЗ, но сопровождать это грамотной информационной кампанией в США; Пойти на имитацию соглашения в ожидании завершения выборов в США.

Выбрать нужно тот путь, где Украину максимально поддержат союзники.

«Но при этом мы должны помнить: когда мы пройдем этот этап, наша следующая критическая точка — март 2027, когда, возможно, сменится власть во Франции. Наверное, пора думать о новой стратегии», — добавил Денисенко.

Трамп сближается с Россией

Напомним, в Европе растет обеспокоенность надежностью поддержки Украины со стороны Дональда Трампа. Как сообщает Financial Times, европейские чиновники также озабочены обострением отношений между Киевом и Вашингтоном после заявлений Владимира Зеленского на Варшавском форуме.

Взгляды среди европейских чиновников разделились: часть считает соглашение с РФ вынужденной внутриполитической ценой за сохранение вовлечённости Белого дома в поддержку Украины, тогда как другие призывают Европу избавиться от зависимости от ненадежного американского лидера, поскольку геополитические цели США и ЕС больше не совпадают.

Итальянский политолог Натали Точчи подчеркнула отсутствие единой коллективной стратегии ЕС по отношению к Дональду Трампу, отметив, что европейские лидеры до сих пор остаются растерянными, а сам регион находится в состоянии психологического срыва.

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