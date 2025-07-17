Трамп угрожает «друзьям» Путина: накажут ли Китай, Индию и других за торговлю с Россией

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Речь идет о 100% пошлинах, которые США должны применить как к российскому, так и экспорту из тех стран, которые покупают российскую нефть, обеспечивая Кремлю бесперебойный поток нефтедолларов для продолжения войны против Украины, а также газ, оружие и т.д.

«Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100%. Я использую торговлю для многих вещей, но она отлично подходит и для урегулирования войн», — заявил в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп, сидя в Овальном кабинете вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.

По сути, Трамп перехватил инициативу у Конгресса, где уже несколько месяцев пылится законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя о введении 500% пошлин на товары, импортируемые в США из стран, покупающих российские энергоресурсы. Законодатели ждали, пока Белый дом даст «зеленый» свет на его принятие. Однако Трамп решил действовать самостоятельно, заявив, что эти тарифы, причем 100%, если и будут введены, то только по решению администрации США.

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«Я не уверен, что нам это (законопроект Грэма-Блюменталя — Ред.) нужно. 500% тариф не имеет смысла. Мы собираемся ввести вторичные тарифы, если не будет соглашения (между Украиной и Россией — Ред.) в течение 50 дней. Вторичные тарифы очень и очень мощные», — сказал Трамп, добавив, что экономика России работает очень плохо.

Это уже не первый «второй» шанс, который Трамп дает Путину, угрожая санкциями, а на этот раз — 100% тарифами против России и ее «друзей». Что это за санкции? Действительно ли Трамп их введет через 50 дней? Но какие страны пострадают? Читайте на сайте ТСН.ua.

«Сокрушительные» тарифы: каким странам приготовиться

Выйдя из Овального кабинета после встречи с Дональдом Трампом, Марк Рютте принялся объяснять, каким именно странам стоит не просто приготовиться, а уже начать действовать.

«Сегодня, если вы в Пекине, или в Дели, или в Бразилии, вы, наверное, позвоните Владимиру Путину и скажете: „Эй, друг, мы до сих пор кое-что у вас покупаем. Поэтому, вы должны серьезно отнестись к переговорам о прекращении огня или мирного соглашения, иначе вы станете. Это очень существенно и разумно разработано президентом (Трампом — Ред.)“, — сказал Рютте в эфире Fox News в понедельник, 14 июля.

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Как раз в это же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров лично встречался с Си Цзиньпином в Пекине. Нет сомнения, что это был заранее продуманный шаг, ведь Трамп лично анонсировал важное заявление по поводу России на понедельник, 14 июля. Посему Лаврова (официально приехавшего на встречу министров иностранных дел ШОС) Россия и Китай продемонстрировали свой ответ на ультиматум Трампа применить 100% тарифы к экспорту из стран, покупающих российскую нефть. Ведь Китай здесь на первом месте. В 2024 году КНР купила у России сырой нефти на $61,7 млрд (смотри ниже Инфографику — Ред.).

Для сравнения, принятая Конгрессом в апреле 2024 года, еще при президентстве Джо Байдена, военная помощь Украине была на $60,7 млрд. После согласия Трампа продавать Украине оружие через НАТО, как уже сообщал ТСН.ua, речь идет о закупке странами-членами Альянса американского оружия для нужд Украины в $10 млрд. К тому же не только один Китай покупает российскую нефть и газ. Только в прошлом году Индия и Турция вместе импортировали сырую нефть и нефтепродукты из России на $91,76 млрд. Китай, Индия и Турция — это три страны, которые покупают больше всего российской нефти и нефтепродуктов. При этом Бразилия, о которой говорил Марк Рютте, и сама является крупнейшим добытчиком нефти в Латинской Америке. В 2024 году она купила российскую нефть на несколько миллиардов долларов в год.

Опасная игра: почему пострадают сами США

Как видим, от вторичных санкций США, которые Трамп угрожает ввести через 50 дней, пострадают именно Китай, Индия и Турция. Однако эксперты очень скептичны относительно того, действительно ли Трамп применит эти 100% пошлины.

Во-первых, в апреле этого года, в рамках начавшейся Трампом мировой торговой войны по выравниванию торговых балансов в пользу США, Вашингтон уже вводил 145% пошлины на китайский экспорт. Пекин тогда ответил собственными 125% тарифами, заблокировав поставки редкоземельных минералов, которые используются в защитнике, производстве электрокаров, ветровых турбин и т.д.

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Тогда это парализовало американский бизнес и привело к шоку и огромным потерям на фондовых рынках. 145% до 30%, а Китай на американский импорт — от 125% до 10%.

Во-вторых, так же и в отношении Индии эксперты сомневаются, ведь Вашингтон и Нью-Дели ведут активные переговоры по взаимному торговому соглашению, которое должно появиться до 1 августа. Именно эту дату Трамп определил как очередной дедлайн введения «универсального» 10-20% тарифа во все страны в рамках своей мировой торговой войны.

В-третьих, так же аналитики сомневаются и в применении США тарифов к турецкому экспорту, отмечая ее важность для США, как союзника по НАТО, на Ближнем Востоке. Вместе с этим, эксперты также отмечают, что это еще раз поднимает вопрос критической зависимости Турции от российской нефти, представляющей угрозу энергетической безопасности страны.

Действительно, доходы России от продажи нефти и газа составляют от 30 до 50% ее бюджета. И несмотря на введенный G7 еще в декабре 2022 года ценовой «потолок» на российскую нефть в $60, Москва нашла способ, как это обойти. «Теневой» флот России — сотни старых танкеров, которые ходят под фейковыми флагами и без страхования — помогают Путину продавать нефть по цене, превышающей лимит цен, установленных Большой семеркой.

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Так что эксперты уже давно советуют сосредоточиться на соблюдении действующего санкционного режима. ТСН.ua уже писал, что за более чем пять месяцев у власти администрация Трампа не ввела никаких новых санкций, блокирующих возможности обхода Россией уже имеющихся ограничений, которые на 80% осуществляются через Китай. В то время как администрация Байдена вводила по 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с Россией, относящихся к производству нефти, оружия и закупок технологий. К тому же, фокус внимания должен быть смещен на Балтийское море, на которое приходится 80% нефтяного экспорта Москвы, что приносит ей около $10 млрд ежемесячно.

Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 386 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась