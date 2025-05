Трамп умывает руки: США больше не будут даже посредником между Украиной и Путиным

Реклама

Хотя после этого президент США заявлял, что следующий после Стамбула раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Ватикане. «Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!», — дописывал Трамп, еще несколько недель назад шутивший, что не прочь быть следующим Папой Римским. Вместе с этим, как известно, он отказался вводить новые санкции против России за ее отказ прекратить огонь, потому что это, по его словам, повредит переговорному процессу.

Однако, похоже, его уже нет. Хотя президент Финляндии Александр Стубб и предполагает, что следующий раунд переговоров на техническом уровне Украина и Россия могут провести на следующей неделе в Ватикане, добавляя, что теперь «посредников стало больше, потому что и Европа участвует», подготовки к этому с обеих сторон не видно. На днях во время визита Путина в Курщину, местные чиновники призвали главу Кремля присоединить украинские Сумы к РФ. А в МИД РФ в очередной раз прямо заявили, что Москва не будет говорить с лидерами ЕС об Украине и войне.

Что дальше после Стамбула и третьего телефонного разговора Трампа с Путиным? Продолжатся ли переговоры между Украиной и Россией уже в Ватикане? Да, действительно ли США бросят Украину один на один с Россией? ТСН.ua собрал, что об этом пишет западная пресса, эксперты и обозреватели.

Реклама

«Не моя проблема»: США взяли курс на сближение с Россией

На днях во время слушаний в Конгрессе госсекретарь Марко Рубио, отказавшись назвать Путина военным преступником, заявил, что США ожидают от России условий прекращения огня в письменной форме. И, казалось бы, именно это должно пролить свет на подлинные намерения Москвы.

«Если это реалистичный перечень условий, и вы можете с ним работать, это одно. Если в нем предъявляются требования, которые, как мы знаем, нереалистичны, я думаю, это будет показательным. Сенат подготовил законопроект о жестких санкциях — 500% для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и т.д. Однако движений в направлении его принятия в Конгрессе мы так и не увидели.

Ключевое в этом заявлении Рубио: «А что президент решит сделать на тот момент, я не могу говорить за него». Хотя, на самом деле, не секрет, что администрация Трампа взяла курс на сближение с Россией, даже за счет интересов Украины. И Рубио это прекрасно знает. Именно поэтому, как сообщило издание Politico, США выступили против включения в совместное заявление G7, которое готовят министры финансов стран Большой семерки в Канаде, обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности развязанной Россией войны. И это уже не в первый раз, вместе с солидаризацией США с Россией, Северной Кореей и другими диктатурами в ООН.

Трамп уже публично отказался от ужесточения санкций против России. А после этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на безусловное прекращение огня. Но в Белом доме снова сделали вид, что не услышали этого заявления, продолжая явно ждать предоставления Кремлем каких-то своих письменных требований. Однако и так понятно, что там будет: остановка мобилизации в Украине и поставки западного оружия Киеву; отказ Украины от членства в НАТО и постоянный нейтральный статус; выход Сил обороны Украины из четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, которые Путин еще в сентябре 2022 года незаконно записал в конституцию РФ, однако российская армия их полностью не контролирует.

Реклама

Хотя Трамп не понимает и не хочет понять истинных причин войны России против Украины, он хорошо осознает, что вовлеченность США в переговорный процесс между Россией с одной стороны, и Украиной и ЕС с другой, в качестве нейтрального посредника (а на самом деле США играют на стороне России), хорошо бьет по его рейтингу. свидетельствует, что 62% американцев поддерживают продолжение военной поддержки Украины. Поэтому, возможно, уже даже приверженный республиканцам телеканал Fox News задает довольно неудобные вопросы как самому Трампу, так и членам его администрации.

Но вместо того, чтобы выглядеть сильным американским лидером в глазах и демократического, и республиканского электората, Трамп решил сделать вид, что войны России против Украины не существует. Как пишет The New York Times, это больше «не его проблема». Из сообщения Трампа в соцсети Truth Social сразу после разговора с Путиным просматривается, что он принял еще одно условие Путина — прямые переговоры Украины и России без участия США и ЕС, оставив Киев один на один с Москвой без посредников и союзников. И это вдобавок к убеждению Трампа, что Путин не собирается заканчивать войну, потому что уверен, что побеждает. Об этом, в частности, написала The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующие слова президента США, которые он высказал в ходе разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, сразу после его звонка Путину.

Фейковый мир Трампа: его главные ошибки по отношению к РФ

Похоже, что Владимир Зеленский был прав, когда говорил о серьезном влиянии российской пропаганды на Дональда Трампа. Хотя визит президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Вашингтон, тоже закончившийся ссорой в Овальном кабинете, продемонстрировал, что действующий президент США в принципе очень склонен верить фейкам. Трамп обвинил Сирила Рамафосу в геноциде белых фермеров, показав видео, где вроде бы видно более 1000 мест захоронения. Хотя на самом деле это были ненастоящие могилы, являющиеся частью соответствующей акции протеста против насилия.

В статье для The Hill бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напоминает, что Трамп имеет много потенциальных рычагов влияния на Путина: устранение лазейок в западных санкциях, позволяющих России получать деньги для продолжения войны; обращение в Конгресс за новым пакетом военной помощи для Украины; и, конечно, сотрудничество с ЕС и G7 для конфискации замороженных активов Центробанка РФ, чтобы передать их Киеву для закупки оружия и финансирования восстановления Украины.

Реклама

Однако, похоже, Трамп действительно верит, что может наладить экономические отношения с Россией и зарабатывать на этом. В частности, об этом он отмечал в своем сообщении на Truth Social сразу после третьего телефонного звонка Путину, говоря о «неограниченном потенциале и богатстве России». И, очевидно, единственное препятствие на этом пути, по его мнению, — это Украина. Именно Киев, а не Москву, он неоднократно обвинял в начале войны, вместе с нашим стремлением стать членом НАТО. Однако, как отмечает в своей колонке для The Washington Post международный обозреватель Дэвид Игнатиус, Трамп имеет ложную оценку экономического потенциала РФ.

«Россия остается коррумпированной, плохо управляемой экономикой, которая все еще в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей и полезных ископаемых. В последние десятилетия она была упадочной, а не развивающейся страной».

Старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Гудзона Даниэль Кочис подчеркивает, что администрация Трампа должна отказаться от своего подхода к войне России против Украины «соглашение или крах», ведь окончание войны на приемлемых условиях и утверждение наследия Трампа как миротворца (и, возможно, получение Трампом Нобелевской премии мира). Но для этого Трамп должен направить свое стремление к миру на единую стратегию — ослабление Путина и ведение переговоров с позиции силы. Эксперт напоминает, что армия РФ сильно зависит от крупных выплат контрактникам и семьям погибших.

«Ограничение возможностей Москвы финансировать армию, например, путем подавления теневого флота танкеров, которые она использует для перевозки сырой нефти, заставит ее либо отказаться от плана расширения численности своих ВС до 1,5 млн военнослужащих, либо начать активнее набирать войска из более богатых классов российского общества, которые намного ближе к базе властей», — отмечает Даниэль Кочис.

Реклама

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 27 Решение принято! Европа разочарована Трампом, в ход последовали санкции! Что будет в 17-м пакете