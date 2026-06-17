Трамп возвращается к Украине: будут ли США давить на Путина накануне возможной большой мобилизации в России

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В совместном заявлении саммита G7, который состоялся в эти дни на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера, лидеры подчеркнули твердую поддержку Украины в защите свободы, суверенитета и территориальной целостности. И, что для нас еще более важно, готовы рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличить военное производство. Об этом идет речь в пункте заявления об увеличении поставок ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия.

На фоне острого дефицита ракет-перехватчиков к системам Patriot, запасы которых на складах Пентагона в США существенно истощила война против Ирана, Киев уже давно ведет переговоры о получении лицензий на производство антибаллистических систем и ракет. В частности, об этом Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции, показывая фото последствий российского удара по Киево-Печерской лавре. Дипломатически и эмоционально это был очень хороший шаг. Стоит вспомнить, как весь прошлый год Трамп говорил о «прекрасных золотых куполах и соборах, которые сравняли с землей» в Украине.

«Видимо, я могу сказать, не нарушая конфиденциальности обсуждений, что всем нам повод для оптимизма дает заявление президента Трампа, что Россия должна прекратить эту войну», — считает канцлер Германии Фридих Мерц.

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Оказал ли впечатление на Трампа европейский шарм саммита G7? Как он собирается вести переговоры с Путиным об окончании войны России против Украины, выйдя из войны на Ближнем Востоке в слабой позиции? Обо всем этом читайте в материале ТСН.ua по итогам саммита «Семерки» во Франции.

С корабля на бал: Трамп и США не в лучшей позиции

В совместном заявлении саммита G7 лидеры поддержали заключенное Трампом соглашение с Ираном об открытии Ормузского пролива. Это было сделано, чтобы не обижать Трампа, особенно после 80-летия, которое американский президент отмечал в воскресенье, 14 июня. Перед первым рабочим заседанием «Семерки» Мерц даже подарил Трампу белую футболку сборной Германии по футболу с надписью «TRUMP 47» на спине, потому что Трамп — 47 президент США, а Америка сейчас принимает Чемпионат мира по футболу.

Очередная война, начатая США и Израилем против Ирана в конце февраля, привела к мировому энергетическому кризису из-за блокирования Тегераном Ормузского пролива, на который приходится 20% мирового трафика нефти. Цены на нефть взлетели в среднем на 30–40%. США оказались не готовы к войне нового поколения с использованием дроновых технологий. Постав перед невозможностью ни выиграть, ни завершить эту войну, Трамп неоднократно обвинял европейских союзников по НАТО в отказе помочь — присоединиться к войне, о которой их никто заранее не предупреждал.

Франция, Британия и Германия готовы помочь США с разминированием Ормузского пролива. Однако только после подписания соглашения об урегулировании между Америкой и Ираном, которое состоится уже в эту пятницу, 19 июня, в Женеве. Хотя вице-президент США Джей Ди Венс и пытается медийно опровергнуть огромные уступки Ирану, на которые американская администрация была вынуждена пойти для разблокирования Ормузского пролива и снижения мировых цен на нефть, в Пекине и Москве, которых Трамп публично поблагодарил за посредничество, открыли.

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В частности, Financial Times отмечает, что договоренности, которые США сейчас заключают с Ираном, хуже ядерного соглашения Барака Обамы с Тегераном 2015 года. ТСН.ua уже писал, что Вашингтон соглашается на поэтапную отмену всех санкций США и ООН против Ирана, размораживание $25 млрд активов Тегерана и подготовку вместе с региональными союзниками плана реконструкции и развития Ирана на $300 млрд. Поэтому это, наверное, самая дорогая цена, которую последние администрации США приходилось ошибаться. К тому же, вряд ли энергетические рынки быстро вернутся к ценам февраля не только из-за поврежденной энергетической инфраструктуры, но и из-за взимания Ираном платы за прохождение Ормузского пролива.

Как видим, Америка отнюдь не выходит победителем из войны против Ирана, длившейся почти четыре месяца. Переговоры по ядерной программе Ирана — ключевой причине начала войны, как говорит Трамп, — продлятся еще два месяца после подписания промежуточного соглашения 19 июня в Швейцарии. Так что администрация Трампа находится не в лучшей внутри- и внешнеполитической позиции, чтобы добиться от России настоящих уступок. Учитывая еще и то, что именно Пекин и Москва поставляли Ирану дроны, а также комплектующие БПЛА и ракет.

Давление на Россию: на что готов пойти Трамп

Как пишет Politico, на саммите G7 во Франции Трамп выразил готовность поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива. Собственно президент США и публично подчеркнул, что готов восстановить санкции против российской нефти, которые американская администрация ослабила из-за мирового энергетического кризиса. Разговор с Зеленским на саммите «Семерки» Трамп назвал хорошим, добавив, что Россия должна заключить соглашение.

«Со времен Второй мировой ничего подобного не было. Я урегулировал восемь войн. Эта же (война России против Украины — Ред.) казалась мне той, которую будет легче всего урегулировать. Но между двумя лидерами (Зеленским и Путиным — Ред.) накопилось очень много взаимной неприязни. Всё это просто абсурдно. Так что я сделаю все, что могу», — заявил Трамп.

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В преддверии саммита G7 американский президент также подчеркнул, что после достижения соглашения с Ираном, США сфокусируются на урегулировании войны России против Украины. В то же время хорошо известно, что в течение года переговоров с россиянами в разных форматах администрация Трампа, будучи в роли посредника и медиатора, была скорее на стороне Москвы, склоняя Киев к территориальным уступкам. Напомним, как президент Зеленский заявлял, что Вашингтон связывает предоставление Украине американских гарантий безопасности с выходом сил обороны Украины из Донбасса.

Вряд ли после соглашения с Ираном, по которому США пошли на многочисленные уступки, Трамп сможет говорить с Путиным и Си Цзиньпином (имеющим существенное влияние на Кремль) с позиции силы, убеждая в необходимости завершить войну против Украины. В то же время, в условиях, когда Путин отказывается вести переговоры с европейцами, насмешливо предлагая на роль переговорщика от ЕС Герхарда Шредера, нет другого выхода, как попытаться возобновить переговоры с Россией с участием США. Тем более, как продемонстрировал открытое письмо Зеленского Путину, где тот постоянно восхвалял администрацию Трампа, Кремль и сам отчаянно стремится к американской вовлеченности.

В начале мая госсекретарь Марк Рубио констатировал: мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. Как известно, Путин требует, чтобы украинская армия ушла из «российских регионов» — оккупированных и даже не контролирующих украинских территорий. К тому же в администрации Трампа ошибочно полагают, что Кремлю нужен только Донбасс. Речь о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию. Более того, украинская разведка уже давно предупреждает, что после выборов в Госдуму в конце сентября Путин может объявить вторую волну большой мобилизации в России.

В Киеве уже давно ждут визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые также должны поехать и в Москву. На прошлой неделе послы Франции, Британии и Германии в Москве встретились в МИД РФ с заместителем Сергея Лаврова Михаилом Галузиным, обвинившим европейцев в деструктивной позиции, повторив свое намерение продолжать войну. Европейские лидеры на саммите G7, по многочисленным сообщениям СМИ, делали ставку по убеждению Трампа в сегодняшнем преимуществе Украины на поле боя и украинских дальнобойных санкциях, которые уже привели к топливному кризису в России.

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«В обсуждениях относительно Украины наблюдается изменение позиции США, которое, по нашему мнению, более реалистично, учитывая ситуацию на поле боя, возможный результат войны и поражение России. Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона и возможностей. И это факторы, изменяющие правила игры», — сказал премьер Канады Марк Карни на саммите «Семерки» во Франции.

Дата публикации 16:32, 16.06.26 Количество просмотров 12 Этого после разговора Трампа и Зеленского никто не ожидал! США резко изменили позицию!

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