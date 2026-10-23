"Трамп все время был на стороне Путина": Ходжес резко оценил политику США в отношении Украины

Бен Годжес / © ТСН

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Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что президент США в последние два года откровенно действовал в пользу Кремля. По его мнению, давление на Украину вместо осуждения российской агрессии — это большая стратегическая ошибка, которая ставит Белый дом «на неправильную сторону истории».

Об этом Бен Ходжес заявил в эфире телемарафона «Единые новости» в слоте «1+1».

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Как отметил американский генерал-лейтенант в отставке, ряд конкретных решений американского руководства свидетельствуют о его последовательной поддержке российской стороны.

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«Я сказал бы, что президент последние два года играл на стороне Кремля. Сейчас он делает это более открыто. Но, как вспомнить, блокировка перехватчиков к комплексам Patriot, прекращение предупреждений о баллистических ударах, замедление работы Starlink, дизельное соглашение, приглашение Путина принять участие в саммите G20. Указывают на то, что, к сожалению, президент Соединенных Штатов, оказывается, был на стороне Путина все время», — заявил Ходжес.

Бен Ходжес отметил, что президент США не критиковал Владимира Путина за войну против Украины, а оказывал давление на Владимира Зеленского. Он также напомнил, что еще в начале этой администрации госсекретарь Рубио заявлял о необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

«Так это начиналось для этой администрации. И как по мне, это ужасающая стратегическая ошибка со стороны Соединенных Штатов. Президент поставил свою администрацию на неправильной стороне истории», — заметил Ходжес.

Война в Украине — последние новости

Напомним, накануне до стартующих в ноябре выборов в Конгресс США, президент США Дональд Трамп усиливает давление на лидера Украины Владимира Зеленского и смягчает риторику относительно Владимира Путина.

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Также госсекретарь Марко Рубио сузил войну в Украине к территориальным претензиям России на Донбасс. Однако при этом признал, что Украина отказывается уступать территорию из-за соображений суверенитета и собственной безопасности.

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