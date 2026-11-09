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Трамп заговорил об изменении границ Украины, дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РФ: главные новости ночи 9 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 ноября 2026 года:
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