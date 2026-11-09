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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1043
Время на прочтение
1 мин

Трамп заговорил об изменении границ Украины, дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РФ: главные новости ночи 9 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 ноября 2026 года:

  • «Будут немного другие очертания»: Трамп намекнул на территориальные изменения Украины после мирного соглашения Читать далее –>

  • Дроны снова атаковали один из крупнейших НПЗ России: в Ленинградской области горит КИНЕФ Читать далее –>

  • Рубио раскрыл, о чем пойдет речь на переговорах в Абу-Даби Читать далее –>

  • РФ собрала почти все стратегические бомбардировщики на одном аэродроме: что задумал Кремль Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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