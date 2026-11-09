ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 ноября 2026 года:

«Будут немного другие очертания»: Трамп намекнул на территориальные изменения Украины после мирного соглашения Читать далее –>

Дроны снова атаковали один из крупнейших НПЗ России: в Ленинградской области горит КИНЕФ Читать далее –>

Рубио раскрыл, о чем пойдет речь на переговорах в Абу-Даби Читать далее –>

РФ собрала почти все стратегические бомбардировщики на одном аэродроме: что задумал Кремль Читать далее –>