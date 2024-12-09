Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир, а Путин проиграл: что известно о переговорах

Накануне состоялась историческая встреча — Трамп, Зеленский и Макрон провели разговор в Париже. что Ермак тоже сказал свое слово.

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Встреча в Париже

7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. свою встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном хорошей и продуктивной. По словам украинского лидера, Дональд Трамп, как и всегда, настроен решительно.

Украинские журналисты в Париже также вживую спросили у Владимира Зеленского о результатах разговора.

В свою очередь, французский лидер призвал продолжать совместные усилия ради мира.

А вот новоизбранный президент США Дональд Трамп, появившийся на трехсторонней встрече в Париже, желтом галстуке и синем костюме, заявил, что для завершения войны в Украине нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров, подчеркивая важность сохранения человеческих жизней. Truth Social он написал, что Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это продолжать это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать.

Примечательно, что ключевую роль в том, чтобы организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сыграл французский лидер несколько дней и убеждал Трампа встретиться с Зеленским.

Мемчики "разорвали" Сеть

И конечно встреча Зеленского, Трампа и Макрона стала новым поводом для шуток. Больше всего сети понравилось, как сидели политики Именно это стало поводом для новых мемов. романа "Собор Парижской Богоматери". В сети также упомянули, что раньше Трамп. снимался в фильмах, в частности – в ленте "Сам дома". Поэтому креативные пользователи пошутили о "задержании Трампа" в Париже. и Зеленским. Трампа и Макрона Один из пользователей сети Х в шутку заметил, что теперь президенту Франции понадобится массаж рук.

Ермак не смолчал

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и Франции может стать началом нового формата.

"Мы работали не только с командой избранного президента Трампа, но и с командой президента Макрона. И хочу отметить, что действительно он сделал многое, чтобы эта встреча состоялась. Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата". руководитель ОП не присутствовал на трехсторонней встрече, хотя заверил, что она была очень конструктивна, тепла и эффективна.

Почему так важно встретиться с Трампом

Весь мир ожидает инаугурации Дональда Трампа 20 января и его шагов по мирному урегулированию войны России против Украины Трамп ранее обещал быстро достичь мирного соглашения, однако пока сложно понять, как это может произойти. переговоров Кита Келлога, имеющего свое видение договоренностей с Путиным. Весной этого года Келлог стал одним из авторов. плана урегулирования войны в Украине, опубликованного Институтом политики "Америка прежде всего" в апреле. В документе Келлог выступает за "официальную политику США по прекращению огня и урегулированию украинского конфликта путем переговоров".

"Вашингтон будет поставлять Украине оружие, чтобы предотвратить новые атаки России, только в том случае, если Киев пойдет на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что если она откажется от переговоров, Вашингтон увеличит объемы помощи Киеву. Чтобы подтолкнуть Россию к участию в переговорах, США и другие страны НАТО отложат вопрос о членстве Украины на длительное время в обмен на "широкое соглашение с гарантиями безопасности, поддающимися контролю".

Авторы доклада пишут, что от Украины не потребуют отказаться от намерения вернуть все свои территории, захваченные Россией. Однако Киев должен согласиться, что для достижения этой цели будут использоваться только дипломатические средства и процесс может занять долгое время.

Чтобы Россия согласилась на соглашение, документ предлагает отменить введенные против нее санкции, но при этом ввести пошлины на импорт российских энергоносителей, чтобы финансировать восстановление Украины.

Как писал Reuters, в плане также содержится предложение заморозить линию фронта в ее нынешнем виде.

Однако, Трамп лично никаких деталей мирного плана после победы на выборах не озвучивал. А вот 9 декабря появилось еще одно заявление Трампа. .

"Зеленский думает, что пришло время. И Путин должен думать, что пришло время – потому что он проиграл. Когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир", – заявил Трамп.

Ранее Зеленский сказал, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

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