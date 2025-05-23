Трамп заявил о большом обмене пленными между Украиной и РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о произошедшем 23 мая крупном обмене пленными между Украиной и агрессором РФ.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

"Между Россией и Украиной только что завершился большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Приветствую обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то великому" - говорится в посту президента США.

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Больше деталей Трамп не сообщил. Пока ни Украина, ни Россия официальной информации не предоставляли.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена по формуле "1000 на 1000". Тогда глава государства заявил, что работа в этом направлении продолжается.

В Кремле вчера сообщили, мол, заинтересованы, чтобы совершить обмен пленными в быстром режиме. По словам представителя диктатора Дмитрия Пескова, продолжалась работа по согласованию конкретных фамилий. О датах обмена Москва не говорила также.

Заметим, что Украина и Россия согласовали масштабный обмен во время переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая. Эту формулу, по информации СМИ, предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик".

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Дата публикации 14:15, 17.05.25 Количество просмотров 196 Масштабный обмен тысяча на тысячу! Буданов сообщил, когда состоится!