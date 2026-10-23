Трамп заявил о возобновлении Starlink: советник Зеленского рассказал о реальной ситуации

Starlink / © reuters.com

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Starlink для ВСУ продолжает работать в ограниченном режиме.

Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

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«Мы наблюдаем тот же предел. Сейчас ничего не изменилось», — написал он в X, комментируя сообщение СМИ о том, что услуга снова доступна в полном объеме.

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В свою очередь волонтер Сергей Стерненко отметил, что ситуация со Starlink/Starshield остается неоднозначной.

«Некоторые подразделения Сил обороны Украины сообщили о возобновлении работы во время полетов на скоростях сверх установленных ранее лимитов. Однако это касается далеко не всех миссий. Часть из них была сорвана, поскольку в редких случаях ограничения продолжают действовать», — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что ограничение спутниковой связи для украинских военных уже отменено.

Введенные на прошлой неделе ограничения Starshield — военной версии спутникового Интернета Starlink от компании SpaceX — оказали серьезное влияние на работу украинских беспилотников.

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По информации Associated Press, представители американской администрации высказывают противоречивые позиции по ответственности за решение.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что лично не приказывал ограничивать работу спутниковой связи. Он также выражал сомнения в причастности Илона Маска.

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