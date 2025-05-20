Трампа (не) теряет терпение: введут ли США сокрушительные санкции против России за отказ Путина прекратить огонь

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До этого Трамп побеседовал с президентом Зеленским. Еще раньше — с лидерами Британии, Франции, Германии и Италии. А после разговора с Путиным европейские лидеры — Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляен, Эммануэль Макрон, Джорджия Мэлони, Фридрих Мерц и Александр Стубб — снова говорили с Трампом. Также еще до этих разговоров госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS намекнул, что администрация Трампа не диктует Сенату принимать или нет новый санкционный законопроект, которым предлагается применить 500% пошлины к странам, покупающим российскую нефть, газ и уран.

За этот законопроект, как известно, отвечает сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого считают приближенным к Трампу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Линдси Грэмом и Марко Рубио 14 мая в Анталии, за день до первых за три года переговоров Украины и России в Стамбуле. Уже на следующий день сенатор Грэм призвал Конгресс принять этот санкционный законопроект, потому что, по его словам, «путинская Россия продолжает играть в игры». А в воскресенье, 18 мая, в преддверии разговора Трампа с Путиным, президент Финляндии Стубб заявил, что президент США «начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина».

Однако из комментариев самого Трампа, которые он сделал после разговора с Путиным, не выглядит так, что ему теряется терпение. Каких действий от Трампа и Путина ждать дальше, и как уже действует ЕС? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Санкций не будет: Трамп снова пошел на уступки Путину

Генсек НАТО Марк Рютте, очевидно, в преддверии саммита Альянса в Гааге в конце июня, пытается угодить Дональду Трампу, заявляя, что общение президента США с главой Кремля — это очень положительный момент, и надо быть благодарным, что «американцы теперь занимают эту позицию и руководящую роль». Путина по международной изоляции руками самого Трампа, который уже обсуждает с Кремлем экономическое сотрудничество, говоря о «неограниченном потенциале и богатстве России».

В то же время о введении новых санкций против Москвы за ее отказ прекратить огонь, Трамп сказал, что не будет этого делать, потому что есть шанс чего-то достичь. «А если это сделать (ввести санкции — Ред.), ситуация может значительно ухудшиться. Но может наступить момент, когда это произойдет», — добавил Трамп. В то же время он сделал еще одно противоречивое заявление о красной линии в своей голове, которое заставит его выйти из процесса переговоров с Россией и Украиной, пытаясь установить режим прекращения огня. Однако сейчас, по его словам, он не станет ее озвучивать.

Пытаясь немного унять вопросы журналистов о содержании звонка Путину, Трамп также заявил, что глава Кремля в разговоре с ним упомянул и о первой леди Мелании. «Путин только что сказал, что очень уважает мою жену. Я сказал: „А как же я?“. Нет, им больше нравится Мелания. Это было хорошо. Не знаю, было ли это хорошо. Я смирился с этим. Со мной все хорошо», — добавил президент США.

Однако, как бы Трамп ни пытался отшутиться, по информации Financial Times и Axios, европейские лидеры, говорившие с Трампом по телефону вместе с президентом Зеленским сразу после его разговора с Путиным, были удивлены и шокированы подходом президента США к главе Кремля и его отказу ввести новые санкции против России. Хотя, казалось, после довольно дружелюбной встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Ватикане на церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV (а это был их первый разговор после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля во время визита украинского президента в Вашингтон), Белый дом. А до разговора Трампа с Путиным, во время телефонных переговоров Трампа с Зеленским, американский президент интересовался у главы Украины, что именно ему следует сказать Путину.

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«Владимир Путин, который должен поговорить с президентом Трампом, кажется, не знает, как выйти (из этой ситуации — Ред.). Мы понимаем, что это своего рода тупик. И, я думаю, президент Трамп скажет Путину: Слушай, серьезно ли ты? Действительно ли ты этого (прекращение огня — Ред.) хочешь?», — заявлял Джей Ди Вэнс в понедельник еще до начала телефонного разговора Трампа с Путиным.

Но уже после звонка главе Кремля президент США анонсировал немедленные переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня и, что самое важное, об окончании войны.

«Условия этого будут обсуждены между двумя сторонами (Украиной и Россией — Ред.), как это и должно быть, потому что только они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать», — дописал Трамп в одном из своих постов на Truth Social.

Трамп умывает руки: США выйдут из переговоров

Со своей стороны, комментируя разговор с Трампом, Путин заявил, что Россия якобы готова работать с Украиной над меморандумом о возможном предстоящем мирном соглашении, которое может включать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, включая прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей. Однако на безусловное прекращение огня по крайней мере на 30 дней глава Кремля снова не согласился.

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Владимир Зеленский ответил, что ему не известно о меморандуме, который якобы обсуждали Трамп и Путин. Если и когда Киев получит его, то сформулирует свое видение и ответ. Однако не секрет, что даже установление режима прекращения огня Путин связывает с более широкой рамкой окончания войны. То есть капитуляцией Украины. Его требования уже давно известны: остановка мобилизации в Украине и поставки западного оружия Киеву; отказ Украины от членства в НАТО и постоянный нейтральный статус; выход Сил обороны Украины из четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — которые Путин еще в сентябре 2022 незаконно записал в конституцию РФ, однако российская армия их полностью не контролирует, и тому подобное.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это конституционная обязанность моя, наших военных. Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет. Я не знаю, какие там принципы в меморандуме (о котором сказал Путин после разговора с Трампом — Ред.). Если Россия ставит условия выводить наши войска из нашей земли — значит, они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они ясно понимают, что Украина не будет этого делать», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Конечно, Украина на это никогда не согласится. Да и Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявлял, что Россия требует слишком многого. А, по словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, в Стамбуле «госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы (США вместе с Украиной и европейцами — Ред.) представили сильный мирный план» из 22 пунктов, и первый его пункт — это всеобъемлющее прекращение огня. По многочисленным сообщениям в западной прессе, еще один спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, уже трижды имевший многочасовые разговоры с Путиным в России, возил этот план из 22 пунктов в Москву. Путин его отверг.

Команде Трампа, хотя, возможно, и непублично, придется признать: их попытки приостановить войну России против Украины потерпели поражение. Правда, тот подход, который избрала новая американская администрация, с самого начала был провальным. Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что Путин затягивает время и прекращение огня пока не предвидится. Ну, а по мнению польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, когда Трамп поймет, что Путин играет с ним в кошки-мышки, США введут против РФ сокрушительные санкции.

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Впрочем, эксперты и аналитики прогнозируют, что администрация Трампа скорее дистанцируется от попыток приостановить войну России против Украины. Ведь, например, и после телефонного разговора с Путиным, Трамп повторил, что «это не наша (США — Ред.) война», поэтому лучше пусть всем этим занимается Европа. Поэтому вряд ли мы увидим какие-то новые более жесткие санкции против Москвы против Вашингтона. По крайней мере, пока тема постоянных уступок Путину сильно не ударит по личному рейтингу Трампа.

Пока же начал действовать Евросоюз. до отказа Путина прекратить огонь. Также президент Зеленский и Урсула фон дер Ляен уже обсудили подготовку к 18-му пакету санкций.

«Какие дополнительные шаги могут быть сделаны? И я это подробно проговорил со своими коллегами. Я поблагодарил наших коллег за принятие 17-го пакета. Очень важный шаг, очень вовремя. Но я также сказал, что этого недостаточно, чтобы принудить Россию к миру. Поэтому мы подняли вопрос об ограничении цены на российскую нефть. Я озвучил цифру, которую мы считаем оправданной — $30», — заявил Андрей Сибига, добавив, что также обсуждались санкции в отношении Центробанка РФ.

Дата публикации 12:01, 20.05.25 Количество просмотров 102 Продаст интересы Украины ради соглашения с Путиным! В СМИ просочились шокирующие планы Трампа