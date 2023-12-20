Трампа сняли с выборов президента США, ночные взрывы в Харькове и Кропивницком: главные новости ночи 20 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову — мэр Читать далее –>
- Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США Читать далее –>
- В Кропивницком прогремели взрывы Читать далее –>
- Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека захватчиками на оккупированных территориях Украины Читать далее –>
- В ВСУ объяснили, что изменит снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 Читать далее –>
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