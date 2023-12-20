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Трампа сняли с выборов президента США, ночные взрывы в Харькове и Кропивницком: главные новости ночи 20 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3327
Время на прочтение
1 мин
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Трампа сняли с выборов президента США, ночные взрывы в Харькове и Кропивницком: главные новости ночи 20 декабря 2023 года

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову — мэр Читать далее –>
  • Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США Читать далее –>
  • В Кропивницком прогремели взрывы Читать далее –>
  • Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека захватчиками на оккупированных территориях Украины Читать далее –>
  • В ВСУ объяснили, что изменит снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3327
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