"Трансфер за $6000": на Прикарпатье задержали мужчину, который вез уклониста в Румынию
За поездку он получил $6000 — деньги спрятал в воздушном фильтре авто. Водителя задержали при попытке переправки уклониста в Румынию.
На Прикарпатье правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Румынию.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Операцию провели сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду ГВВБ «Запад». Нарушителя задержали при попытке переправить гражданина Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.
По информации следствия, за «трансфер» до границы организатор получил 6000 долларов США. Деньги были скрыты в воздушном фильтре автомобиля, которым передвигались.
Задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, пара украинцев пыталась пронести в Румынию $1,4 миллиона.