Украина
281
1 мин

"Трансфер за $6000": на Прикарпатье задержали мужчину, который вез уклониста в Румынию

За поездку он получил $6000 — деньги спрятал в воздушном фильтре авто. Водителя задержали при попытке переправки уклониста в Румынию.

София Бригадир
Задержание подозреваемого

На Прикарпатье правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Румынию.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Операцию провели сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду ГВВБ «Запад». Нарушителя задержали при попытке переправить гражданина Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.

По информации следствия, за «трансфер» до границы организатор получил 6000 долларов США. Деньги были скрыты в воздушном фильтре автомобиля, которым передвигались.

Задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Изъятые деньги

