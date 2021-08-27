Трансплантация в Украине: уже 43 медицинских учреждения могут делать операции по пересадке органов

Трансплантация в Украине: уже 43 медицинских учреждения могут делать операции по пересадке органов

В 22 больницах будуть делать пересадку бесплатно.

В Украине функционирует 43 медицинских учреждения, где могут провести операцию по трансплантации органов.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 27 августа.

Из них в 22 больницах украинцам будут делать пересадку бесплатно. В других нужно платить. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что дороже всего пересаживать костный мозг от неродственного донора и печень от живого донора. В общем пересадки стоят от 800 тысяч гривен до 2,5 млн гривен.

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