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Транспорт для фронта: инициатива Ахметова передала военным новые пикапы стоимостью 2,7 млн грн

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Транспорт для фронта: инициатива Ахметова передала военным новые пикапы стоимостью 2,7 млн грн

Автомобили стоимостью 2,7 млн грн помогут украинским военным повысить мобильность и оперативность на фронте.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает поддержку украинских военных на передовой. Недавно было передано пять пикапов для воинской части А1789 – это 40-я бригада тактической авиации, которая имеет почетное наименование "Призраки Киева". Общая стоимость новых машин составила 2,7 млн. грн.

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"Мы понимаем, насколько важна мобильность для военных на передовой, поэтому стремимся обеспечить их самым необходимым", — прокомментировал руководитель проектного офиса Метинвеста Александр Водовиз. "Эти пикапы призваны помочь нашим защитникам оставаться оперативными, быстро передвигаться по сложным маршрутам, вовремя доставлять необходимое снаряжение".

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Пикапы особенно эффективны для оперативной доставки военных подразделений в труднодоступные районы. Кроме того, такие авто позволяют эвакуировать раненых, быстро подвозить необходимое. Ввиду боевых условий машины помогают военным сохранять важное время и снижают риски для личного состава.

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Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова была основана с целью помогать украинским военным, защищающим страну. В рамках проекта на фронт уже переданы сотни единиц техники, укрытия, бронепластины и прочее.

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