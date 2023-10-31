В Кабмине оценили требования польских перевозчиков, угрожающих перекрыть границу

Требования польских перевозчиков, через которые они планируют заблокировать ряд пунктов пропуска на украинско-польской границе, преимущественно нереалистичны.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач агентству "Интерфакс-Украина".

Деркач перечислил председателю требования польской стороны и прокомментировал возможность их осуществления.

Требования польских перевозчиков

В частности, он назвал нереалистичным требование вернуться в систему выдачи разрешений для работы в ЕС украинским перевозчикам.

"В настоящее время между Украиной и ЕС действует соглашение, согласно которому украинские перевозчики ездят без разрешений в странах ЕС. Соглашение о либерализации грузовых перевозок, согласно которому это происходит, действует до конца июня 2024 года. И здесь важно понимать, что соглашение действует в обе стороны – то есть, что наши перевозчики ездят без разрешений, что европейские перевозчики едут в Украину с такими же условиями. То есть, отменить действие соглашения на уровне правительства Польшу просто невозможно", — пояснил Деркач.

Он также отметил, что подобные требования польскими перевозчиками предъявляются не впервые. Таким образом они хотят заложить почву на следующий год и повлиять на переговоры о ее пролонгации.

Деркач добавил, что сегодня польские перевозчики — крупнейшие игроки в области грузовых перевозок в Европе.

По его словам, в общем объеме транспортных средств (ТС), осуществляющих грузовые перевозки в Европе на Польшу приходится более половины. А украинские перевозчики преимущественно осуществляют перевозку из Украины и обратно, а не между странами Европы.

"Они никоим образом не могут оказывать влияния на грузовые тарифы, обваливая их, как некоторые пытаются утверждать", — добавил Деркач.

Также замминистра назвал странным требование ужесточения правил перевозки по ЕКМТ (специальное многостороннее разрешение, позволяющее осуществлять перевозку в течение года, являющегося участниками системы квот ЕКМТ).

Правила, согласно которым осуществляются перевозки, распространяются абсолютно ко всем перевозчикам стран-участниц-членов ЕКМТ. Эти правила утверждены давно, доступ к получению разрешений имеют перевозчики, у которых транспортные средства Евро-5 и Евро-6. И если говорить о правилах распределения этих разрешений, то в Украине это проходит через Конкурс и правила к перевозчикам жесткие. То есть, нет такой ситуации, когда украинские перевозчики что-то нарушают в соответствии с перевозками по ЕКМТ.

Введение отдельной очереди, по словам Деркача, будет нечестным не только по отношению к украинским, но и перевозчикам других стран.

"На границе у нас нет отдельно выделенной очереди для украинских водителей – едут все зарегистрировавшиеся. Через территорию Украины также ездят перевозчики из Турции, других стран. Если ввести отдельную очередь – они будут ждать пока не проедут ТС с номерами Евросоюза? Так же нет отдельной очереди для украинских грузовиков ни в одной стране ЕС", – задумывается замминистра.

Что касается отдельных очередей для пустых фур, то сегодня на границе с Польшей их пропускают два пункта Устилуг-Зосин и Нижанковичи-Мальховице.

"Открытие дополнительных ЧП для проезда только пустых ТС нереально, потому что Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше ЧП работали на выезд загруженных автомобилей, что способствовало бы увеличению объемов экспорта и укрепляло нашу экономику", – сказал Деркач.

По его словам, для пропуска пустых транспортных средств может быть открыт ЧП "Угринов-Долгобычев", которое предлагалось польской стороне.

Относительно требования открыть систему "Путь" для польских перевозчиков он также отметил, что польским перевозчикам не нужно регистрироваться в этой системе.

Напомним, если кратко, то польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения; усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Путь".