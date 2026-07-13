Транспортный коллапс на границе с Польшей: в ГПСУ рассказали, что сейчас там происходит

Пункт пропуска на границе с Польшей / © Госпогранслужба Украины

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Накануне в Сети публиковали видео об огромных очередях на границе с Польшей. Государственная пограничная служба подчеркнула, что на утро 13 июля транспортного коллапса нет.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Он пояснил, что очереди возникают преимущественно из-за одновременного прибытия большого количества людей в наиболее популярные пункты пропуска — «Устилуг», «Краковец» и «Шегини». В то же время в других направлениях ожидания часто меньше.

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«На интенсивность пассажиропотока влияет и работа по ту сторону границы, в частности, таможенников и пограничников Польши. Уменьшение пропускной способности из-за действий сопредельных стран мы не фиксируем. В целом пассажиропоток, как был высоким, так и остается», — рассказал он.

Он советует пассажирам перед поездкой проверять актуальную загрузку пунктов пропуска на официальной странице Западного регионального управления, где обновляют статистику каждые три часа.

Демченко отметил, что высокая интенсивность пассажиропотока сохранится в течение июля и августа. Если в июне люди выезжали из Украины, то сейчас количество людей на въезд и выезд почти сравнялось.

Ждали по 13 часов: коллапс на границе с Польшей

В воскресенье, 12 июля, на украинско-польской границе образовались огромные очереди. Соответствующие видео распространялись в Сети. Люди жаловались, что ждут на пунктах пропуска по 13 часов.

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По данным пограничников, наибольшее скопление было на КПП «Угринов» — 60 легковых автомобилей и 3 автобуса. Несколько меньше транспорта было на пунктах «Устилуг» и «Грушев» (45 и 25 машин соответственно). А на пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Смольница» не было ни одного легкового авто или автобуса.

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