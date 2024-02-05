Транспортный налог в Украине: стало известно перечень авто и какую сумму нужно будет заплатить

В Украине 184 модели автомобилей подпадают под транспортный налог в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как отмечается, под транспортный налог подпадает 184 модели автомобилей. В частности:

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Jaguar

Land Rover

Lexus

Maserati

Mercedes-Benz

Porsche

Ривиан

Tesla

В то же время, сумма налога составляет 25 тысяч гривен. Уплатить его необходимо физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления, а также юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемым в годовой налоговой декларации.

Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн.

Напомним, что Кабмин Украины 27 декабря 2023 утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, которая, в частности, включает усиление фискальной способности, адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС.

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