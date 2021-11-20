Транзит газа из России: Шмигаль заявил, что Украина хочет продлить контракт еще на 15 лет

Транзит газа из России: Шмигаль заявил, что Украина хочет продлить контракт еще на 15 лет

Кроме того, по словам премьера, Украина готова увеличить транзит до 55 миллионов кубических метров.

Контракт на транзит российского газа, который истечет в 2024 году, Украина хочет продлить еще на 15 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью "Радио Свобода".

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"Контракт сегодня существует, действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", – сказал Шмигаль.

По словам премьер-министра, со стороны Украины было предложено увеличить транзит до 55 миллионов кубических метров.

"И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает способность украинской ГТС транспортировать и транзитировать вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованные", — подчеркнул Шмигаль и добавил, что "система к этому подготовлена" .

Премьер также сообщил, что Украина предложила европейским партнерам использовать украинские газохранилища для хранения газа.

"Наши газохранилища имеют объем 33 миллиарда метров кубических. Мы используем, как правило, в районе 20-24, максимальный объем был 26 миллиардов метров кубических. То есть мы наши газохранилища можем использовать как такой европейский сейф для сохранения дополнительных объемов газа для Европы на случай зимы. Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими партнерами и образовать газовый фонд, который будет стабилизировать возможные кризисы, перепады в зимние периоды", — добавил Денис Шмигаль.

Напомним, ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия за год втрое снизила транзит газа через Украину.

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