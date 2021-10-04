Транзит газа в Венгрию через Украину возобновился — СМИ

Поток газа через пункт "Берегово" превышает 204 тысяч кубометров в час.
Транзит газа в Венгрию через территорию Украины вечером в воскресенье, 3 октября, возобновился.
Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии FGSZ, пишет "РБК-Украина".
Отмечается, что поток газа через пункт "Берегово" на украинском-венгерской границе превышает 204 тысячи кубометров в час.
В то же время сообщалось, что с утра 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
Это произошло после подписания нового, рассчитанного на 15 лет, контракта на поставки газа в обход Украины между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить.
- По разным оценкам, от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита. Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу.
- В "Нафтогазе" заявили, что газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.