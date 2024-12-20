Транзит российского газа будет прекращен: Шмыгаль назвал точное время

Украина последовательно отстаивает санкционирование как российских активов, так и ресурсов, в частности газа и нефти.

Позиция Украины по поводу возможности продолжить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 7 часов утра 1 января 2025 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде в пятницу, 20 декабря.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина последовательно отстаивает санкционирование как российских активов, так и ресурсов, в частности газа и нефти.

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"Мы против любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы", — сказал Шмыгаль.

Напомним, накануне, 19 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между странами. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые позволят России продолжать зарабатывать.

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