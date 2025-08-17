Транзитный центр в Павлограде "трещит по швам": волонтер о критической ситуации с эвакуированными

Скриншот с видео Евгения Каплина

Транзитный центр в Павлограде Днепропетровской области «трещит по швам» — там больше эвакуированных из прифронтовых общин и мест для всех не хватает.

Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Подснежник» Евгений Каплин.

По его словам, на фоне обострения в районе Доброполья в центре увеличилось количество эвакуированных. Волонтер говорит, что за последние две недели его рабочие дни в Павлограде длятся по 18–20 часов, а иногда и дольше.

«Транзитный пункт в Павлограде трещит по швам. Дом культуры, в котором он расположен, стал как резиновый. Сначала кровати стояли в зале. Потом добавили на сцену, потом в бальный зал, потом в технические комнаты, потом в коридоры, а теперь еще бывшая детская комната застелена матрицами», — отмечает Каплин.

Он рассказывает, что в ночь с 14 на 15 августа на эвакуационной парковке оставалось более 60 человек, потому что их негде было разместить. Поэтому эвакуированные спали прямо на земле.

«Раздавали спальники ночью, ставили палатку и укладывали людей на землю… Сегодня сделали пол в палатке и завезли туда 20 коек. Но уволилось за день только 6, которые моментально заполнились новыми эвакуированными», — говорит волонтер.

Руководитель гуманитарной миссии подсчитал, что за последние 4-5 дней поток эвакуированных в Павлограде составляет более 400 человек в сутки.

«Нет четко определенной принимающей области. Многим негде жить. Нет нормальной логистики, точнее есть 1 эвакуационный вагон на Львовщину и остальная логистика на плечах неправительственных организаций. Все МТП по Днепропетровщине переполнены. Некоторые, даже недавно открытые, заполнены на 117%. Происходит накопление в транзитном центре маломобильных, потому что все гериатрические центры по стране переполнены, а постановление 888 так и не заработало… Ситуация как говорится: как бы простоять день и ночь продержаться», — подытожил он.

Куда уезжать?

Военная корреспондентка «Громадського» Диана Буцко рассказывает, что очень многие переселенцы возвращаются в свои города и села на линии фронта, даже когда их дома разбиты. Причина — просто нет средств снимать жилье на новом месте.

«Как сейчас помню бабушку из Авдеевки, которая вернулась из эвакуации в Никополе и во второй раз отказалась уезжать. На что жить? Это второй самый популярный вопрос. Как снимать жилье с пенсией в три тысячи гривен? Поэтому люди возвращались в свои, даже разбитые квартиры», — пишет Буцко.

По мнению журналистки, за 11 лет войны государство не наработало действенный механизм эвакуации, который бы поощрял людей уезжать.

«Большая часть работы до сих пор ложится на плечи волонтеров. Мне кажется, они взяли на себя столько работы и так организовали процесс, что государство по инерции самоустранилось. Пока оно как-то идет, пусть идет. Но в последние недели, когда российское летнее наступление стремительно развивается, силы и возможности заканчиваются и у волонтеров. Один за другим они кричат в воздух: куда ехать. Негде поселить людей, некуда направить… Что мы будем делать, если россияне подойдут близко к Краматорску или Сумам? Где мы поселим полмиллиона человек?» — размышляет Буцко.

