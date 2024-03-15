Трасса Киев-Чоп перекрыта из-за аварии двух фур: где организован объезд

Есть травмированные.
Утром 15 марта была перекрыта трасса Киев -Чоп из-за аварии двух грузовиков. ДТП произошло возле села Дидилов во Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
"На автодороге М-06 Киев — Чоп в селе Дидилов произошло столкновение между двумя грузовиками. Предварительно травмированы. Дорога полностью перекрыта", — подчеркнули патрульные.
Организован объезд:
- в направлении Львова : от Великоселок через населенные пункты Неслухов или Каменку-Бугскую;
- в направлении Киева: в населенном пункте Малые Подлески осуществляется объезд в аналогичных направлениях.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения и будьте осторожны на дороге", — добавили в сообщении.
Как сообщалось, возле Калуша легковушка влетела в грузовик. В результате ДТП погибла женщина и 5-летняя девочка. Полулетний младенец находится в реанимационном отделении.