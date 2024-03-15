Трасса Киев-Чоп перекрыта из-за аварии двух фур: где организован объезд

Утром 15 марта была перекрыта трасса Киев -Чоп из-за аварии двух грузовиков. ДТП произошло возле села Дидилов во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

"На автодороге М-06 Киев — Чоп в селе Дидилов произошло столкновение между двумя грузовиками. Предварительно травмированы. Дорога полностью перекрыта", — подчеркнули патрульные.

Организован объезд:

в направлении Львова : от Великоселок через населенные пункты Неслухов или Каменку-Бугскую;

: от Великоселок через населенные пункты Неслухов или Каменку-Бугскую; в направлении Киева: в населенном пункте Малые Подлески осуществляется объезд в аналогичных направлениях.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения и будьте осторожны на дороге", — добавили в сообщении.

Авария двух грузовиков на трассе Киев-Чоп. / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Как сообщалось, возле Калуша легковушка влетела в грузовик. В результате ДТП погибла женщина и 5-летняя девочка. Полулетний младенец находится в реанимационном отделении.

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