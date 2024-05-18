Трасса "Киев-Одесса" перекрыта: дальнобойщики вышли на акцию протеста (видео)

По словам дальнобойщиков, они пропускают пассажирские автобусы и легковые автомобили.
В субботу, 18 мая, дальнобойщики устроили мирную акцию протеста и перекрыли трассу "Киев-Одесса". Причина — закон о мобилизации, согласно новым изменениям большинство дальнобойщиков не имеют право на бронирование от военной службы.
Видео протеста публикуют в Сети.
На одном из видео украинский дальнобойщик рассказывает, что к акции протеста присоединились водители из разных областей.
По его словам, акция – мирная. Протестующие пропускают пассажирские автобусы и легковые автомобили. Акция – мирная, которую контролируют правоохранительные органы и присутствуют кареты скорой помощи.
"С 18 мая водителей грузовиков могут мобилизовать на границе при выезде из Украины. Под бронирование большинство не попадает. Они бросают фуры, чтобы остаться за границей", — пишет "Одесса Info" в телеграмм-канале.
В полиции прокомментировали акцию протеста. Представитель Национальной полиции Елена Бережная в комментарии Общественному сообщила, что часть дальнобойщиков собралась в Кировоградской области, а часть — в Одесской. Из-за их акции трасса перекрыта частично — одна полоса движения открыта.
Напомним, закон о мобилизации вступил в силу. Обо всех изменениях от 18 мая — читайте по ссылке.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 18 МАЯ!
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