Трасса на Крым под огневым контролем: дроны ССО отрезают оккупантов от поставок (видео)

Украинский Крым под российской оккупацией / © из соцсетей

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Украинские спецназовцы успешно перерезают логистические артерии российских оккупантов, ведущих к временно аннексированному Крыму.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 3-го отдельного полка Сил особых операций (ССО) взяли под неизменный воздушный контроль часть сухопутного пути захватчиков. Об этом сообщает 3 Полк ССО им. Святослава Храброго в Facebook.

В частности, ударные и разведывательные дроны подразделения методически уничтожают военную технику и разрушают логистические цепочки врага по стратегически важному маршруту Мелитополь — Чонгар.

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В результате успешных и скоординированных действий спецназовцев, оккупантам уже существенно усложнена логистика в части обеспечения подразделений армии РФ и поставки горючего на Крымский полуостров.

В ССО отмечают, что это только начало масштабной работы по деоккупации украинских территорий, и лаконично анонсируют: «Продолжение следует!».

Ранее мы писали о том, что в ночь на 6 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ «Кронштадт», расположенную вблизи Санкт-Петербурга.

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