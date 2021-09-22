Трассу Киев-Одесса несколько часов блокировали семечки, что высыпались из фуры во время ДТП

Трассу Киев-Одесса несколько часов блокировали семечки, что высыпались из фуры во время ДТП

Это произошло на границе Николаевской и Одесской областей.

Трасса Киев-Одесса на несколько часов оказалась заблокированной из-за перевернутой фуры.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Это произошло на границе Николаевской и Одесской областей: грузовик, перевозивший семена подсолнечника, во время движения упала на бок и перекрыла обе полосы движения. По предварительным данным, водитель задремал и зацепил отбойник. Во время аварии он чудом не пострадал.

Когда фура перевернулась на дорогу высыпалось несколько тонн семян. Из-за этого в обе стороны движения образовалась пробка в несколько километров. Только когда семена собрали, движение частично удалось восстановить.

Новости Украины: трассу "Киев-Одесса" заблокировала перевернутая фура, которая перевозила семена

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