Трассу Киев-Одесса несколько часов блокировали семечки, что высыпались из фуры во время ДТП

Это произошло на границе Николаевской и Одесской областей.
Трасса Киев-Одесса на несколько часов оказалась заблокированной из-за перевернутой фуры.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Это произошло на границе Николаевской и Одесской областей: грузовик, перевозивший семена подсолнечника, во время движения упала на бок и перекрыла обе полосы движения. По предварительным данным, водитель задремал и зацепил отбойник. Во время аварии он чудом не пострадал.
Когда фура перевернулась на дорогу высыпалось несколько тонн семян. Из-за этого в обе стороны движения образовалась пробка в несколько километров. Только когда семена собрали, движение частично удалось восстановить.