Трассу Н-01 Киев – Знаменка планируют включить в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Интеграция Украины в региональные карты TEN-T является одним из приоритетов министерства инфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам онлайн встречи с представителями Европейской Комиссии – генеральным директором Директората по мобильности и транспорту Генриком Хололеем и заместителем гендиректора Директората по вопросам добрососедства и переговоров о расширении Катариной Матерновой.

Кроме трассы Н-01, в TEN-T планируют включить железнодорожные участки Коростень – Житомир – Бердичев; Стрый – Ивано-Франковск через Долину; реки Днепр и Южный Буг.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие инфраструктуры востока и юга Украины и имплементацию Соглашения об Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

"С господином Хололеем согласовали дорожную карту имплементации САП. Для Министерства принципиально налаживание действенного диалога с авиапроизводителями, эксплуатантами, авиаперевозчиками в этом вопросе, чтобы все участники рынка как можно быстрее почувствовали преимущества САП с ЕС", – рассказал Кубраков.

Стороны договорились сформировать перечень флагманских проектов в ключевых инфраструктурных отраслях, которые развиваются в Украине, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – дорожном и водном хозяйствах, железной дороге, а также в вопросах развития электротранспорта.

"Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру", - добавил министр.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines в рамках президентской программы.