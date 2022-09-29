"Тратят деньги мужчин": гендиректор известного интернет-магазина YAKABOO влапался в сексистский скандал

Накануне Богдан во время публичного выступления сказал, что сейчас больше книг покупают женщины, которые "как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины". Его слова вызвали негодование в обществе. Потому в компании решили отстранить Богдана от управления YAKABOO.

Соответствующее заявление опубликовала компания YAKABOO на странице фейсбука.

В компании отметили, что неудачное высказывание о женщинах Богдана "не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует наша Компания, наши Акционеры, наша Команда".

"Мы уверены, Иван Богдан не имел целью никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением. Но его высказывание не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует наша Компания, наши Акционеры, наша Команда. Ценности – это не бумажка на стене. Они проверяются действиями и соответствующими решениями. Уважение наших клиентов, партнеров, сотрудников – является ключевой ценностью компании. Без исключений", — говорится в сообщении.

Временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор операционной деятельности Елена Безугла.

Позже Богдан извинился за свою неудачную шутку и заверил, что он "очень сожалеет" за сказанные слова.

"Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в какой форме и в любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность". и понимаю последствия.Мы в компании приняли непростое, но правильное совместное решение — я ухожу с должности СЕО Yakaboo ", — написал он.

Напомним, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс стал персоной нон решетки в Кракове из-за антиукраинских заявлений.

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