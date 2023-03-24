Травила бывших, как крыс: женщина отомстила своим экс-любовникам и их подругам

В Киевской области женщина отравила своего бывшего партнера, от которого 20 лет назад забеременела. Пострадали и женщины, среди которых была жена другого супруга, с которым подозреваемая также встречалась в прошлом.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киевской области.

Отмечается, что женщина послала алкоголь с таллием бывшему, от которого была беременна 20 лет назад. Он выпил и умер сразу. Более того, вторую бутылку рома с подружками выпила жена другого мужчины, с которым женщина также встречалась в молодости.

"Внезапной и страшной смертью умирает молодой человек из Иванкова, еще 5 человек едва не погибли от загадочного отравления таллием. Все жертвы накануне получили посылки с "призом" – бутылку спиртного и сладости. Уголовная полиция Киевщины задержала женщину, которая отправляла потерпевшим смертные посылки рассказывает глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 14 февраля в День святого Валентина пострадавший получил сообщение в мессенджер от неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома и три шоколадки. После того, как он попробовал алкоголь, ему стало плохо. Впоследствии он скончался в больнице.

Так же отравились алкоголем и женщины.

"2 февраля у меня был День ангела, и я решила пригласить подруг отметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам всем стало плохо. Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой поехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы выпадали клоками", – рассказала потерпевшая Инна.

Правоохранители установили лицо, которое отправляло с помощью курьерской службы бутылки рома с ядом.

Правоохранители установили, что 20 лет назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь у них не сложилась.

Было установлено, что мужчина одной из четырех отравленных пострадавших тоже имел когда-то отношения с этой женщиной.

"Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков", и прочее. Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания.По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевщины, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры, сообщили злоумышленнице о подозрении [ч.1 ст.115 УКУ]", — сообщили правоохранители.

Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что таллий внесен в первый класс токсичности. У него нет вкуса и запаха. Отравление таллием – одно из самых сложных для диагностики. Характерный симптом отравления соединениями таллия – частичное выпадение волос, в значительной дозе – тотальная алопеция. При высокой дозе алопеция не характерна, поскольку человек погибает.

Напомним, в Ровно 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки. К счастью, медики смогли спасти ребенка.

Читайте также: