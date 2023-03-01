Травили девушек по всей Украине: что известно об опасной банде, которая "попалась" в Хмельницком

В Украине осудили банду, которая травила людей и похищала их имущество.

В Украине банда преступников травила женщин, после чего похищала их ценные вещи и деньги.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

Как стало известно, организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Сначала она привлекла до совершения преступлений своего 30-летнего товарища, ранее уже неоднократно осужденного.

Уже после этого они отравили опасным препаратом трех девушек из Донбасса. Целью стало то, что они хотели украсть ювелирные украшения и деньги.

“Впоследствии злоумышленница присоединила к группе еще одного знакомого – 31-летнего жителя Запорожья. Вместе они снимали в автопрокатах автомобили и разъезжали по Украине, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Они знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание, грабили их”, — рассказали в прокуратуре.

В Хмельницком они подсыпали дозу препарата в кофе двум местным жительницам. В результате чего одна из них — 29-летняя женщина — умерла от отравления прямо на улице. Ее 32-летнюю подругу едва спасли врачи.

“Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом. Женщина и один сообщник приговорен к 14 годам лишения свободы, еще один фигурант — к 10 годам 6 месяцев заключения, с конфискацией имущества . Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке”, — добавили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Киевской области 21-летняя девушка продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство заграницу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.

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