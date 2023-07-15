"Травили и запугивали": как женщина вернула сына, похищенного россиянами

В октябре 2022 года, когда Херсон был еще под российской оккупацией, директор школы №27 предложила ученикам поехать в лагерь в Крым, мол, россияне могут устроить провокации против мирного населения из-за контрнаступления ВСУ.

Алла согласилась ради безопасности сына. Бывший детский омбудсмен и директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что в следующий раз мать смогла увидеть своего сына только через полгода.

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Директор-коллаборант заявила, что дети будут в лагере всего две недели, однако детей после этого периода никто не вернул.

Сначала парень с другими детьми был в лагере "Дружба"

"Там каждое утро начиналось с российского гимна, а еженедельно детям проводили "разговоры о важном" с вымышленной историей России, в которой Херсон был всегда русским, а россияне – его освободители", – сообщил Николай Кулеба.

В заведении действовать запрещали разговаривать на украинском, запугивали и травили. Если леты нарушали приказы окупантов, с ними проводили "воспитательные беседы".

Через три месяца Даниила перевезли в крымский лагерь "Лучистый".

"Там ужасающе кормили, экономили на отоплении и заставляли украинских детей убирать мусор на пляже. Детям угрожали, что вскоре их отдадут в приемные российские семьи", – отмечает эксдетский омбудсмен.

Все это время Алла пыталась связаться с администрацией лагеря, чтобы узнать информацию о сыне. Также она обратилась за помощью в организацию Save Ukraine.

Когда она узнала о местонахождении сына, то поехала за ним сама. Она рассказала, что оккупанты ее несколько раз допрашивали.

"В течение 14 часов в московском аэропорту ее допрашивали ФСБшники, а затем уже в Евпатории ее заставили давать интервью "благодарности за отдых" пропагандистскому каналу "Россия 1"", — сообщил Николай Кулеба.

Он добавил, что женщин за детьми на территорию лагеря пускали по одной. При этом на них психологически давили, поэтому "сказать что-то вопреки камере означало навсегда потерять ребенка".

В настоящее время Алла с сыном вернулись и находятся в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Россияне массово вывозят детей с захваченных территорий в РФ, чтобы промыть им мозги своей агрессивной пропагандой.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики за годы оккупации и войны (с 2014 года) вывезли в Российскую Федерацию 700 тыс. украинских детей.

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