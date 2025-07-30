Травили товарища и выложили видео в Интернет: полиция сообщила, кто ответит за буллинг (фото)

Подростки травили товарища и выложили видео в Сеть / © Полиция Львовской области

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Во Львовской области полицейские установили подростков, которые травили товарища и выложили видео в Сеть. Одного из обидчиков и родителей восьми других детей уже привлекли к административной ответственности за буллинг.

Стрыйское районное управление полиции сообщило об этом 30 июля.

Публикацию скандального видео полицейские обнаружили 29 июля во время мониторинга социальных сетей.

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На родителей обидчиков были составлены административные протоколы / © Полиция Львовской области

«Проверяя информацию, ювенальные инспекторы отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции и полицейский офицер общины выяснили, что событие имело место в одном из сел района», — говорится в сообщении полицейских.

Правоохранители установили личность потерпевшего — 16-летнего местного парня с инвалидностью, а также его обидчиков — девять жителей села в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых трое девушек.

Прилицейские опросили всех обидчиков в присутствии их родителей и законных представителей.

Также правоохранители отметили, что телесные повреждения у пострадавшего парня не обнаружили.

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На 16-летнего обидчика полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что грозит наказанием за буллинг и травлю. Санкция такой статьи предусматривает наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

На родителей других обидчиков были составлены административные протоколы.

«Предусмотренное санкцией статьи наказание — наложение штрафа от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов», — говорится в сообщении.

Напомним, есть Топ-5 способов противостоять буллингу. Лайфкоуч рассказал, как справиться с буллингом и не сломаться под давлением других. Ведь буллинг — это серьезная проблема, которая может оказать негативное влияние на жизнь человека.

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Ранее также говорилось, что учительница уволилась из государственной школы из-за абсурдных требований.

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