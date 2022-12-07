Травля на работе недопустима: в Украине установлена ответственность за моббинг

В Украине введена ответственность за травлю на работе.

Украинский парламент установил административную ответственность за моббинг.

Об этом сообщают в телеграм-канале Верховной Рады Украины.

В Украине будут наказывать за травлю на работе. За моббинг коллег введена административная ответственность. Соответствующее решение было принято украинскими парламентариями.

"Его цель – защитить участников трудовых отношений от разных форм моббинга. В частности, за действия работодателя или коллег, направленные на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации — психологическое и экономическое давление, предусмотрен штраф", — отметили в сообщении ВР.

Напомним, что в Украине спишут кредиты на авто и жилье, разрушенное войной. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №7441-1. Кредитор в таком случае получает право на компенсацию.

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