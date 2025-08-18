ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
Травмат вместо игрушек: в Чернигове в парке мальчик выстрелил из пистолета

В Чернигове зафиксирован случай использования оружия несовершеннолетним.

Руслана Сивак
Мальчик с оружием (иллюстративный фото)

Мальчик с оружием (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Сегодня, 18 августа, утром в одном из парков Чернигова произошло ЧП: малолетний мальчик выстрелил из предмета, похожего на пистолет. К счастью, в результате выстрела никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

На место сразу прибыла патрульная полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Предварительно правоохранители установили, что мальчик взял дома травматический пистолет, принадлежащий его отцу. Ребенок принес оружие в парк, где во время игры и произвел выстрел.

Полиция зарегистрировала этот факт. Решается вопрос о правовой квалификации события. Правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

Напомним, в Чернигове трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Перед инцидентом мать оставила ребенка самого и ушла по своим делам.

