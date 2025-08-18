- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Травмат вместо игрушек: в Чернигове в парке мальчик выстрелил из пистолета
В Чернигове зафиксирован случай использования оружия несовершеннолетним.
Сегодня, 18 августа, утром в одном из парков Чернигова произошло ЧП: малолетний мальчик выстрелил из предмета, похожего на пистолет. К счастью, в результате выстрела никто не пострадал.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
На место сразу прибыла патрульная полиция, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Предварительно правоохранители установили, что мальчик взял дома травматический пистолет, принадлежащий его отцу. Ребенок принес оружие в парк, где во время игры и произвел выстрел.
Полиция зарегистрировала этот факт. Решается вопрос о правовой квалификации события. Правоохранители продолжают работать на месте инцидента.
