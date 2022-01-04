Травмировали ногу и голову: во Львовской области спасатели экстренно сняли с горы туристов

Повреждения получили жители Одессы и Харькова.
Во Львовской области спасатели оказали первую помощь травмированным туристам, после чего спустили их с горы Высокий Верх.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Происшествие случилось 3 января на лыжных трассах горы. Там повреждения получили 48-летний житель Одессы и 18-летний парень из Харькова. У одного медики зафиксировали травму левой ноги, у другого — травму головы.
"Спасатели предоставили пострадавшим медицинскую помощь и спустили их к подножию горы, где передали медикам", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил военного и скрылся: 27-летний мужчина скончался в больнице.
Читайте также:
- В Украине предупредили об ухудшении погоды: когда и где прогнозируется.
- "Люди – свиньи!" В Киеве после праздников оставили горы мусора у главной елки.
- На Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей.