Травмировали ногу и голову: во Львовской области спасатели экстренно сняли с горы туристов

Травмировали ногу и голову: во Львовской области спасатели экстренно сняли с горы туристов

Повреждения получили жители Одессы и Харькова.

Во Львовской области спасатели оказали первую помощь травмированным туристам, после чего спустили их с горы Высокий Верх.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Происшествие случилось 3 января на лыжных трассах горы. Там повреждения получили 48-летний житель Одессы и 18-летний парень из Харькова. У одного медики зафиксировали травму левой ноги, у другого — травму головы.

"Спасатели предоставили пострадавшим медицинскую помощь и спустили их к подножию горы, где передали медикам", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил военного и скрылся: 27-летний мужчина скончался в больнице.

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