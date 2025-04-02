Травмированная в Дубае украинская модель OnlyFans пришла в себя: что с ней сейчас

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук / © aftenposten.no/Ane Hem

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Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее две недели назад нашли в Дубае с ужасающими травмами после «падения с высоты».

Об этом сообщает Mail Online со ссылкой на друзей украинки.

20-летняя Мария получила перелом позвоночника и конечностей. Украинка перенесла несколько операций, все еще находится в больнице, но ее жизни уже ничего не угрожает. Женщина пришла в себя, но пока не может разговаривать.

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Полиция Дубая подтвердила, что травмы Ковальчук являются следствием падения с высоты на строительной площадке. По словам врачей, состояние модели сейчас стабильное.

Друг украинки рассказал российскому изданию «АиФ»: «Мария наконец-то пришла в сознание. Последняя операция прошла успешно, впереди еще две».

Напомним, в начале марта Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. OnlyFans-модель должна была посетить вечеринку, но загадочно исчезла. Пока она не может сказать, помнит ли что-то из случившегося. Друзья опасаются, что украинку похитили ради сексуального рабства, а затем жестоко избитую и окровавленную выбросили.