ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Травмированная в Дубае украинская модель OnlyFans пришла в себя: что с ней сейчас

Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с многочисленными травмами, пришла в себя. Что известно о ее состоянии?

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук / © aftenposten.no/Ane Hem

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее две недели назад нашли в Дубае с ужасающими травмами после «падения с высоты».

Об этом сообщает Mail Online со ссылкой на друзей украинки.

20-летняя Мария получила перелом позвоночника и конечностей. Украинка перенесла несколько операций, все еще находится в больнице, но ее жизни уже ничего не угрожает. Женщина пришла в себя, но пока не может разговаривать.

Полиция Дубая подтвердила, что травмы Ковальчук являются следствием падения с высоты на строительной площадке. По словам врачей, состояние модели сейчас стабильное.

Друг украинки рассказал российскому изданию «АиФ»: «Мария наконец-то пришла в сознание. Последняя операция прошла успешно, впереди еще две».

Напомним, в начале марта Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. OnlyFans-модель должна была посетить вечеринку, но загадочно исчезла. Пока она не может сказать, помнит ли что-то из случившегося. Друзья опасаются, что украинку похитили ради сексуального рабства, а затем жестоко избитую и окровавленную выбросили.

Дата публикации
Количество просмотров
211
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie