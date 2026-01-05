Травмированная в Дубае украинская модель OnlyFans рассказала об изменениях в жизни

Мария Ковальчук

Реклама

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую 10 месяцев назад жестоко избили и оставили умирать после вечеринки в Дубае, снова ходит.

Об этом пишет британское издание mirror.co.uk.

Мария прошла реабилитацию в приюте в Тронхейме, Норвегия, и с гордостью показала, как она снова ходит после месяцев в кресле колесном. Сейчас она находится в Норвегии в статусе украинской беженки. Девушка заявила, что она «возрождается из пепла, учится жить и верить снова», но утверждает, что ей и ее семье угрожали после того, как они высказались.

Реклама

«Я постоянно задавалась вопросом, как я буду жить с этими травмами, с этими шрамами, изуродованная… как я смогу как-то продолжать свою жизнь. Но со временем мое восприятие мира начало меняться», — заявила Мария.

Девушка заявила, что чувствует себя лучше благодаря поддержке родных и друзей.

Что известно о нападении на Марию Ковальчук

Напомним, в начале марта 2025 года Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. OnlyFans-модель должна была посетить вечеринку, но загадочно исчезла

Впоследствии Мария Ковальчук рассказала свою историю стороннице Путина Ксении Собчак. Она заявила, что встретила знакомого, который пригласил ее в гостиничный номер, где над девушкой издевались.

Реклама

Впоследствии 21-летняя Милена Долганова, одна из участниц вечеринки, после которой украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы, рассказала свою версию событий. По словам девушки, все было совсем не так, как рассказывает пострадавшая.