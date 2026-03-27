Травмированный олень Борис поднялся на ноги после тяжелого ДТП: какое состояние животного сейчас (видео)

Олень Борис, который пострадал в ДТП на Ровенщине, начал самостоятельно есть и ходить. Зооволонтеры оценили состояние животного и объяснили, почему операция сейчас может быть опасной.

Об этом сообщили на Facebook-странице Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтер Наталья Попова из центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center посетила оленя Бориса, который получил перелом ноги после наезда автомобиля. По словам женщины, животному сейчас необходим покой и минимальное вмешательство.

Первыми помощь Борису оказали представители организации «Домівка врятованих тварин»: они остановили кровотечение после аварии и сделали рентген задней ноги, которая оказалась сломанной. Учитывая состояние животного, его решили не транспортировать в ветеринарную клинику, ведь перевозка могла представлять угрозу для жизни, в частности из-за сложных дорожных условий. Вместо этого выбрали тактику покоя и восстановления на месте.

Впоследствии житель села Заречное Ровенской области Руслан Христюк, который ухаживает за Борисом, обратился в Wild Animals Rescue Center. Он сообщил, что олень не поднимается, а его состояние ухудшается.

«Мы сразу дали рекомендации, как быстро помочь, но Руслан сообщил, что самостоятельно делать инъекции не может. Мы без промедлений выехали на помощь, однако в навигаторе увидели, что дорога займет около восьми часов. Но Руслан — большой молодец, он смог найти врача, который приехал и сделал необходимые инъекции. На момент, когда мы прибыли, состояние животного значительно улучшилось: Борис уже ходит, даже убегает от нас, начал есть и пить«, — рассказали в Wild Animals Rescue Center.

Специалисты центра уточнили, что у животного закрытый перелом, поэтому они решили воздержаться от дополнительного вмешательства, чтобы не вызвать лишний стресс.

«Еще раз подчеркиваем: сейчас Борису нужен полный покой для восстановления общего состояния. У Руслана есть договоренность с врачом, который будет приезжать и делать необходимые инъекции. Он также заверил нас, что сможет обеспечить Борису все условия для спокойного восстановления», — сообщили в центре спасения диких животных.

Специалисты добавили, что к вопросу операции можно будет переходить только после стабилизации состояния животного — тогда определят, есть ли необходимость во вмешательстве, а также когда и как его проводить. Пока же команда продолжает держать ситуацию под контролем и следит за состоянием Бориса.

Дата публикации 16:03, 27.03.26

ДТП с оленем Борисом — что известно

Напомним, 23 марта в поселке Заречное 28-летняя водитель Mercedes ехала без включенных фар и сбила местную знаменитость — оленя Бориса — и скрылась с места ДТП, объяснив это испугом. Полиция разыскала женщину и составила три админпротокола: за причинение аварии, отсутствие страховки и побег. Олень, который является любимцем общины и звездой соцсетей, получил травмы, но выжил. Сейчас Борис находится под наблюдением егеря.

На 25 марта состояние оленя Бориса оставалось крайне тяжелым. Владелец животного Руслан Христюк сообщил, что у 8-летнего самца перелом конечности и разбита голова, он почти не ел и из-за нетранспортабельности находился во дворе хозяина. Врачи не давали гарантий относительно операции, а прогнозы были неутешительны. В то же время зоозащитники настаивали на госпитализации и критиковали решение оставить животное без профессиональной хирургической помощи на месте.