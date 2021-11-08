Травмы головы и переломы: в Житомирской области авто сбило двух девушек

Подростки оказались в больнице.

В Житомирской области в селе Гришковцы авто сбило на "зебре" подростков: в больницу попали две девушки.

Об этом сообщили 8 ноября в ТСН.12:00.

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Девушки, которым 13 и 14 лет, переходили центральную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них врезалась легковушка. Обе потерпевшие находятся в больнице. У младшей девушки перелом бедра и ушиб головы: она в реанимации. У старшей – травмы головы и ноги. Она проходит лечение в травматологическом отделении.

За рулем автомобиля находился 53-летний односельчанин. Почему не затормозил перед зеброй, водитель объяснить не смог. По делу было назначено несколько экспертиз. Был ли водитель трезв, пока неизвестно. Мужчине грозит восемь лет заключения.

Как сообщалось, в Закарпатье произошла смертельная авария. Там легковушка не разминулась с бензовозом. Авария произошла в селе Каменское. 48-летний водитель легковушки пошел на обгон перед поворотом и вылетел на встречную полосу, а там уже врезался в бензовоз. Удар был такой силы, что легковушку разорвало, а ее водитель погиб мгновенно.

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