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"Травмы оказались слишком тяжелыми": умер мужчина, атакованный российским дроном на рынке
В больнице оборвалась жизнь 82-летнего пенсионера, получившего множественные тяжелые ранения во время циничной атаки вражеского беспилотника на местный рынок в Сумской области.
Жизнь пожилого мужчины, ставшего жертвой циничной атаки российского беспилотника в Сумской области , к сожалению, спасти не удалось. Пенсионер получил критические ранения прямо посреди торговых рядов и скончался в медицинском заведении.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Смертельные последствия атаки в Сумской области
По информации местных властей, погибшему жителю Белопольского общества было 82 года. Во время удара вражеского дрона по скоплению людей на рынке он находился в эпицентре взрыва, в результате чего получил множественные и очень тяжелые травмы.
Мужчину оперативно доставили в больницу, где специалисты немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
Как русские дроны охотятся на людей
Напомним, что 7 августа россияне посреди дня сбросили дрон на рынок в Белопольской общине. Тогда глава ОВА сообщал о десяти пострадавших мирных жителях, двое из которых находились в крайне тяжелом состоянии и нуждались в срочной госпитализации.
Это далеко не первый случай сознательного террора гражданского населения. Недавно, 4 августа, российский FPV-дрон охотился за Юрием — мирным жителем Херсона, который вместе с женой приехал продавать собственные овощи. Беспилотник около минуты преследовал безоружного мужчину, после чего оператор прицельно сбросил на него взрывное устройство.
Херсонец чудом выжил, получив тяжелую взрывную травму и множественные обломочные ранения спины и головы. Местные власти подчеркивают, что подобные зверства являются официальной тактикой захватчиков: российское командование цинично использует мирных жителей как «живые мишени», чтобы на них отрабатывали свои навыки новоприбывшие операторы БПЛА.