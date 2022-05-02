Травяной чай как лучшая защита от стресса

С 24 февраля 2022 года украинцы переживают постоянный стресс. Даже если вы сейчас вдали от активных боевых действий, стоит знать, как бороться с плохим самочувствием, вызванным негативными новостями. Как защитить себя от стресса? Вам помогут разнообразные травяные чаи. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

Современные исследования доказывают, что правильно подобранные травяные сборы помогают побороть стресс и плохое самочувствие, вызванное им. А еще правильный чай станет помощником в борьбе с депрессией. Как защитить себя от стресса с помощью обычных травяных чаев?

Чай из ромашки – избавьтесь от тревожности

Еще в глубокой древности ромашку использовали для борьбы с депрессией. Египтяне, греки и римляне изготавливали из этого растения настойки, которые лечили беспокойство, бессонницу и различные нарушения сна. Монахи же рекомендовали класть в постель высушенные цветы ромашки, чтобы избавиться от тревожности и поскорее расслабиться.

Согласно новым исследованиям, потребление ромашки помогает значительно смягчить симптомы генерализованного тревожного расстройства, избавиться от депрессии и улучшить качество сна. Поэтому ромашковый чай полезно использовать в качестве легкого седативного средства, чтобы успокоить нервы и защитить себя от стресса.

Почему ромашковый чай – лучшая защита от стресса? Все дело в химическом составе: он содержит антиоксидант "апигенин", способный укрепить эмоциональный фон и успокоить. А если вам надоел обычный вкус ромашкового чая, добавьте к нему пряно-сладкий мед или кисленький лимон.

Лаванда – чтобы забыть о плохом настроении

Как защититься от стресса и плохого настроения: лавандовый чай / Pexels

В древности высушенными цветами лаванды набивали подушки, чтобы лучше спать. Но это растение остается популярным травяным средством, которое помогает защитить от стресса, по сей день. Согласно заявлениям немецких врачей, лавандовый чай помогает избавиться от тревожных расстройств, депрессии и нарушений сна. Она действует на мозг, как стабилизатор, поэтому способна улучшать настроение и успокаивать.

Даже проводились исследования с участием 80 молодых мам, которые показали: женщины, которые каждый день в течение 2 недель выпивали чашечку такого чая, имели не такие депрессивные настроения и меньше уставали. Этот напиток идеально выпить вечером после тяжелого рабочего дня. Ведь одни исследования показали, что лаванда — это не только лучшая защита от стресса, но и помогает улучшить качество ночного отдыха. Ароматерапевты советуют пить этот напиток людям, страдающим головными болями, беспричинной тревожностью, нервозностью, ведь он помогает стабилизировать эмоциональное состояние.

Мятный чай – защитит от стресса и прояснит мысли

Чай из мяты имеет не только приятный и освежающий на вкус, который одновременно бодрит и успокаивает. Ментол, входящий в состав мяты, также считается лучшей защитой от стресса, ведь он действует тонизирующим образом на организм, добавляя ему больше энергии для борьбы с негативными мыслями. Мятный чай можно полностью заменить кофеином.

А еще, как говорят исследователи, мята помогает бороться с головной болью, которая возникает из-за переутомления. Это также из-за ментола, отличающегося успокаивающим и релаксирующим действием. Согласитесь, что бороться со стрессом на свежую голову можно гораздо эффективнее.

Пассифлора – если не знаете, как защитить себя от стресса

Лучшая защита от стресса – чай из пассифлоры / Pexels

Это растение также называется в народе страстоцветом. Оно родом из тропической Америки и оказывает успокаивающий эффект. Особенно часто чай с пассифлорой рекомендуют пить тем, кто хочет хорошо выспаться и прояснить мысли.

Слепое плацебо-контролируемое исследование показало – если потреблять чай из пассифлоры в течение одной недели в день, значительно улучшается качество сна. Также это растение помогает справиться с тревожностью. Причем оно такое же действенное, как и специальное лекарство, но не имеет побочных эффектов.

Чай из мелиссы – восстановите свой баланс

Мелиссу называют родственницей мяты с ароматом лимона. Это растение также широко используется для преодоления расстройств сна, тревожности, депрессии. В первую очередь, она столь эффективна благодаря повышению уровня ГАМК (тормозной нейромедиатор). Именно он отвечает в человеческом организме за выход из стрессового состояния и возвращение в состояние покоя.

Недавнее исследование выявило, что чай из мелиссы помогает нормализовать ускоренное сердцебиение. А потому это лучшая защита от стресса. А еще мелисса значительно снижает уровень кортизола в крови, а он известен под названием "гормон стресса".

Интересно, что мелисса не только помогает тем, кто не знает, как защитить себя от стресса. Это растение также улучшает память, поэтому чай из мелиссы рекомендуется пить во время выполнения напряженной и сложной работы.

Валериана для покоя

Корень валерианы отличается успокаивающими и седативными свойствами. А напиток из этого растения можно назвать известным седативным средством. Она оказывает поддерживающее действие для физического и душевного здоровья. Интересно, что чай из валерианы использовали в качестве мягкого успокаивающего средства еще в Древней Греции. В частности, известно, что ее применял Гиппократ для лечения головных болей и нервных расстройств.