"Требовал 100 гривен": львовянину грозит 15 лет заключения за разбойное нападение на гостиницу

Несмотря на небольшую сумму, преступление будет рассматриваться как тяжкое, совершенное в период военного положения.

Львовянина, совершившего вооруженное нападение на гостиницу, заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога.

Сообщается, что подозреваемый угрожая оружием, требовал от администратора гостиницы "Эней" 100 гривен. Несмотря на небольшую сумму, преступление будет рассматриваться как тяжкое, совершенное в период военного положения. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает zaxid.net.

Сообщается, что 13 апреля 35-летний мужчина вошел в гостиницу "Эней" во Львове, там он начал угрожать пистолетом администратору и потребовать у него деньги.

Также читайте Дерзкое ограбление: банда ворвалась на склад с деньгами и вынесла 5 млн фунтов

В материалах постановления Лычаковского районного суда, избиравшего меру пресечения, указано, что подозреваемый: "подошел к стойке рецепции, достал из кобуры предмет, внешне похожий на пистолет, и, держа его в руке, поставил на стойку, демонстрируя его администратору самим угрожая применением насилия, которое потерпевший воспринял как реальную угрозу своей жизни. При этом потребовался передать ему 100 гривен, написав указанную сумму на листе бумаги, избегая разоблачения".

Впрочем, избежать ответственности злоумышленнику не удалось, поскольку в помещении находилась камера наблюдения, зафиксировавшая все действия преступника. Он был оперативно задержан правоохранителями.

Уже 14 апреля следователь судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов, что составляет 214 720 грн.

Защитник подозреваемого просил избрать менее строгую меру пресечения его подзащитному, учитывая состояние здоровья. Сам подозреваемый на суде свою причастность к преступлению признал.

Следствие ведется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса — нападение с целью завладения чужим имуществом, связанным с угрозой применения насилия, которое опасно для жизни или здоровья, совершенном в условиях военного положения. Преступление классифицируется как особо тяжкое, за которое предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в Днепре обезвредила банду, похищавшую людей. В состав группировки входило 10 человек, часть из которых уже ранее была осуждена.

Кроме того, мы ранее информировали, что стражи порядка обезвредили преступные группировки, которые терроризировали жителей Одессы, Харькова и Сумщины и угрожали государственной безопасности в условиях войны.

Читайте также: