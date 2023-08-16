Требовал 30 тысяч долларов за аренду озера: в Киеве с поличным поймали дерзкого адвоката

Требовали от предпринимателя 30 тыс. долларов США за аренду озера – разоблачены адвокат и сообщник

В Киеве адвокат с сообщником потребовали от предпринимателя 30 тысяч долларов США за аренду озера. Их разоблачили и уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые требовали от физического лица-предпринимателя 30 тыс. долларов США. За эту сумму они обещали "воздействовать на должностных лиц" одного из сельских рад с целью выделения в аренду озера на территории Бучанского района.

Требовал 30 тысяч долларов за аренду озера: в Киеве поймали адвоката / Фото: Офис Генерального прокурора

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины прямо с поличным при получении неправомерной выгоды. Их обвиняют по статье о злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). В суд направлены ходатайства об избрании им мер пресечения.

В Киеве поймали адвоката-коррупционера / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, ранее Офис генерального прокурора сообщил, что в Кировоградской области разоблачили схему побега мужчин призывного возраста, организованную должностным лицом ГСЧС и одним из его сообщников.

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