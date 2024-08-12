Требовал 500 млн долларов с госпредприятия: что известно о деле и задержании замминистра энергетики

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.
Правоохранители задержали замминистра энергетики Украины на взятке. Сумма неправомерной выгоды составила полмиллиона долларов.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Что известно
Отмечается, что Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Подозреваемый был задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов. Он обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний. Она расположена в пределах Покровского направления, которое является самым горячим участком восточного фронта.
"Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики".
Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.
"К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки".
Передача неправомерной выгоды происходила из-за привлеченных сообщников, однако злоумышленников это не спасло.
"Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из "траншей". И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки".
О ком речь и какие нюансы
Как детализировал народный депутат Ярослав Железняк, речь идет обАлександре Хейле.
"Кстати, и на задержании и на фото в Министерстве видно, что прямой фанат бренда одежды Lagerfeld", – заметил нардеп.
По словам Железняка, подчиненных Галущенко регулярно ловят на взятках, поэтому это уже "традиционная история". Но здесь интересен другой аспект.
"Заместитель и некий его "теневой куратор" требовали деньги с государственного предприятия. И сам факт, что госпредприятие может легко заплатить взятку 500 тысяч кэшем уже прямо говорит, о том, сколько же там крадется денег. Как говорится, не Энергоатомом единым Минэнерго много …", – констатировал народный депутат.
В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Хмельницкой области задержан 25-летний офицер ТЦК, который за 40 тысяч гривен пообещал военнообязанному изготовить военно-учетный документ и справку о прохождении ВЛК.
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