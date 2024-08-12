Требовал 500 млн долларов с госпредприятия: что известно о деле и задержании замминистра энергетики

Правоохранители задержали замминистра энергетики Украины на взятке. Сумма неправомерной выгоды составила полмиллиона долларов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно

Отмечается, что Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Подозреваемый был задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов. Он обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний. Она расположена в пределах Покровского направления, которое является самым горячим участком восточного фронта.

"Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики".

Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.

"К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки".

Передача неправомерной выгоды происходила из-за привлеченных сообщников, однако злоумышленников это не спасло.

"Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из "траншей". И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки".

Задержание Хэйло / Фото: СБУ

О ком речь и какие нюансы

Как детализировал народный депутат Ярослав Железняк, речь идет обАлександре Хейле.

"Кстати, и на задержании и на фото в Министерстве видно, что прямой фанат бренда одежды Lagerfeld", – заметил нардеп.

По словам Железняка, подчиненных Галущенко регулярно ловят на взятках, поэтому это уже "традиционная история". Но здесь интересен другой аспект.

"Заместитель и некий его "теневой куратор" требовали деньги с государственного предприятия. И сам факт, что госпредприятие может легко заплатить взятку 500 тысяч кэшем уже прямо говорит, о том, сколько же там крадется денег. Как говорится, не Энергоатомом единым Минэнерго много …", – констатировал народный депутат.

Схема получения взятки

В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Хмельницкой области задержан 25-летний офицер ТЦК, который за 40 тысяч гривен пообещал военнообязанному изготовить военно-учетный документ и справку о прохождении ВЛК.

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