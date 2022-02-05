Требовал деньги у администратора сайта знакомств: на Днепропетровщине под суд отправили полицейского

Требовал деньги у администратора сайта знакомств: на Днепропетровщине под суд отправили полицейского

Он также хотел организовать платные онлайн-трансляции обнаженных молодых девушек.

На Днепропетровщине правоохранители задержали полицейского, требовавшего у администратора сайта знакомств тысячу долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Как стало известно, оперативник, который занимался противодействием торговли людьми, нашел в Сети сайт, связался с администратором и предложил ему “выгодные условия сотрудничества”.

Полицейский требовал с коммерсанта тысячу долларов в месяц. В противном случае он грозил притянуть администратор к уголовному производству за якобы распространение порнографии.

"Правоохранитель также предложил коммерсанту расширить ассортимент услуг на сайте: организовать платные онлайн-трансляции обнаженных молодых девушек. В середине января 2022 года следователи ГБР задокументировали перевод владельцем сайта денег на банковский счет, указанный полицейским", – рассказали в пресс-службе ГБР.

По полицейскому продолжаются проверки.

Напомним, что на Днепропетровщине чиновник заработал на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен.

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