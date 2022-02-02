Требовал деньги у отца ученика: под Запорожьем директора школы задержали на взятке

Глава учреждения требовал деньги у отца школьника.
В Бердянске Запорожской области директор школы попался на взятке в 20 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Сегодня, 2 февраля, в Бердянске задержан директор общеобразовательной школы при получении 20 тысяч гривен взятки.
Ранее сотрудники полиции получили информацию о том, что директор учреждения требует взятку у отца одного из учеников школы за решение вопроса, входящего в компетенцию руководителя учебного заведения.
Директора задержали во время получения взятки.
"Было начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получение неправомерного вознаграждения служебным лицом" (совмещенное с требованием неправомерной выгоды) Уголовные кодексы Украины ", – сообщили в полиции.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора задержали действующего народного депутата на получении взятки.
Читайте также:
- "Забыли убрать заглушку, которая могла повредить крыло": в Одессе бдительный пассажир самолета предотвратил непредсказуемую ситуацию
- Спикер Путина сделал циничное заявление о якобы "агрессии" Украины против РФ ради Крыма
- Хотел получить работу, а остался без денег: аферист "нагрел" херсонца на 100 тысяч гривен