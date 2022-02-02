Требовал деньги у отца ученика: под Запорожьем директора школы задержали на взятке

Требовал деньги у отца ученика: под Запорожьем директора школы задержали на взятке

Глава учреждения требовал деньги у отца школьника.

В Бердянске Запорожской области директор школы попался на взятке в 20 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Сегодня, 2 февраля, в Бердянске задержан директор общеобразовательной школы при получении 20 тысяч гривен взятки.

Ранее сотрудники полиции получили информацию о том, что директор учреждения требует взятку у отца одного из учеников школы за решение вопроса, входящего в компетенцию руководителя учебного заведения.

Директора задержали во время получения взятки.

"Было начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получение неправомерного вознаграждения служебным лицом" (совмещенное с требованием неправомерной выгоды) Уголовные кодексы Украины ", – сообщили в полиции.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора задержали действующего народного депутата на получении взятки.

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