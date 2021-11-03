Требовал деньги у сверстников: под Житомиром суд оштрафовал отца за поведение сына-хулигана

Требовал деньги у сверстников: под Житомиром суд оштрафовал отца за поведение сына-хулигана

В течение года в суд дважды поступали протоколы по отцу школьника.

В Житомирской области суд привлек к административной ответственности мужчину за повторное в течение года невыполнение родительских обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. Его поведение обойдется отцу в 1700 гривен.

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Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Отмечается, что в начале этого года отец получил предупреждение о том, что недостаточно уделяет внимания воспитанию и обучению сына — тот поджег петарду и забросил ее в дом горожанина.

В сентябре в суд поступили новые материалы о привлечении мужчины к ответственности за очередное уклонение от исполнения родительских обязанностей. В документах говорилось, что его сын угрожал сверстнику, употреблял нецензурную лексику, угрожал и требовал деньги. Держать ответ перед законом снова пришлось его отцу.

"Мужчина подтвердил, что все события действительно имели место, и сообщил, что в настоящее время сыновнее поведение изменилось к лучшему. Заслушав объяснения и изучив материалы дела, суд пришел к убеждению, что вина бердичевлянина в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 184 КУоАП, полностью доказана", – говорится в сообщении суда.

Мужчину наказали взысканием штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн.

Напомним, что в Прикарпатье ученики страдают от агрессии братьев-одноклассников. 5 фактов буллинга подтвердила и полиция. Но проблема в том, что виновники – это инклюзивные дети. И их мать убеждает – сыновей оговаривают, потому что хотят выжить из класса.

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