Требовал с бизнесмена "откат" за льготы: чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
В Киеве оперативники внутренней безопасности Нацполиции разоблачили чиновника городского совета и его подельника на взятке. По коррупционной схеме они требовали у столичного бизнесмена 20% части средств за возможность получать льготное финансирование на восстановление бизнеса.
Об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Заместитель директора одного из Департаментов Киевской городской государственной администрации потребовал ежемесячную взятку от киевского предпринимателя. С самого начала полномасштабного вторжения в Буче был разрушен склад с продукцией бизнесмена. Из-за разрушения он оказался на грани банкротства. Для спасения компании предприниматель пользовался государственной программой льготного кредитования.
"Бизнесмен служит в одном из подразделений терробороны, а его сын доброволец в ВСУ и сейчас выполняет боевые задания на фронте", – добавили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.
Ситуация усложнилась, когда к предпринимателю-военному обратился чиновник из КГГА. Чиновник утверждал, что контролирует предоставление компенсаций по государственным кредитам для бизнеса.
Чтобы в дальнейшем получать возмещение, чиновник КГГА требовал перечислить 20% от выплат, а в случае отказа угрожал остановить дальнейшие начисления.
"Оперативщики ДВБ совместно со следователями полиции Киевщины задокументировали противоправную деятельность чиновника. Его задержали вместе с сообщником-посредником в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной взятки в 90 тысяч гривен", — добавили в ДВБ.
Следователи провели санкционированные обыски и вручили злоумышленникам подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
За вымогательство и получение систематических взяток фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.
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